Dood Lisa leidt tot meer meldingen: gemeenten nemen maatregelen

Beleid

Vandaag, 09:47

De gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft gezorgd voor meer meldingen van onveiligheid in verschillende gemeenten. Op meerdere plekken worden de komende tijd maatregelen genomen om de veiligheid op straat te verbeteren.

Verschillende gemeenten melden de afgelopen weken een stijging in het aantal meldingen. Het gaat onder meer om Dordrecht, Goirle en Maastricht. Die laatste gemeente kreeg vorige week negen meldingen van inwoners die zich onveilig voelden op straat, bijna evenveel als in het halve jaar daarvoor. Volgens de gemeente helpen deze signalen om beter inzicht te krijgen in risicoplekken.

Maatregelen

Gemeenten nemen dan ook maatregelen. In Leiden bijvoorbeeld wordt rond Leidens Ontzet de campagne 'Ben je oké?' extra onder de aandacht gebracht. Die moet ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar maken. Agenten en boa’s gaan bovendien kaartjes uitdelen van het Centrum Seksueel Geweld en er komt een gesprek over de veiligheid van vrouwen.

Op meerdere plekken werden de afgelopen weken stille fietstochten gehouden, zoals bijvoorbeeld in Middelburg:

1:11

Stoet aan fietsen door Middelburg voor overleden Lisa (17)

Gemeente Hilversum start volgende maand dezelfde campagne en laat inwoners via een onlineformulier onveilige plekken melden. De gemeente Utrecht onderzoekt samen met vrouwen welke locaties onveilig aanvoelen en de gemeente Nieuwegein gaat met bewoners langs zulke plekken fietsen. De Brabantse gemeente Goirle kijkt naar verlichting en het uitdunnen van bosschages.

Vragen

Ook in andere plaatsen leidde Lisa’s dood tot vragen. "Vanzelfsprekend laat de dood van Lisa ook Tilburg niet onberoerd”, laat de gemeente weten. Gemeente Schagen merkt dat inwoners meer zorgen delen en ook in gemeente Zevenaar wordt gesproken over plekken waar "vrouwen en andere kwetsbare groepen zich onveilig voelen”.

Diverse gemeenten maken later bekend wat ze gaan doen om het veiligheidsgevoel te vergroten, zoals Den Haag, Diemen en Dongen. Gemeente Amsterdam zei eerder al met maatregelen te komen.

ANP

