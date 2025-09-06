Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Al jaren klachten over slechte verlichting op weg waar Lisa werd gedood'

'Al jaren klachten over slechte verlichting op weg waar Lisa werd gedood'

Beleid

Vandaag, 07:49

Link gekopieerd

De weg waar de 17-jarige Lisa in de nacht van 19 op 20 augustus om het leven kwam, de Holterbergweg in Amsterdam, staat al lange tijd bekend als een gevaarlijke plek. Uit onderzoek van Pointer en het AD blijkt dat de gemeente in de afgelopen 2,5 jaar meer dan honderd klachten ontving over kapotte verlichting langs deze route.

Juist op die weg fietste Lisa midden in de nacht naar huis toen zij met geweld werd gedood. Nabij de plek komt een bloemenhart om haar te herinneren.

Donkere, afgelegen route

De Holterbergweg is een beruchte route onder mensen die er vaak gebruik van maken, zoals medewerkers van het ziekenhuis in de buurt. Zij vertellen aan de krant dat het er in het donker beangstigend is: je ziet een belager niet aankomen en als er iets gebeurt, is er niemand die jou om hulp hoort roepen.

De roep om een 'Lisa-app', een app die je kunt gebruiken als je in een onveilige situatie zit, groeit. In Volendam hebben ze al een aantal jaar zo'n app. Zo werkt die:

‘Lisa-app’ in Volendam bestaat al: zo werkt de noodknop tegen gevaar
2:20

‘Lisa-app’ in Volendam bestaat al: zo werkt de noodknop tegen gevaar

Gemeente belooft actie

De gemeente Amsterdam bevestigt dat het herstellen van de kapotte verlichting lang op zich liet wachten. Volgens de stad krijgen de meldingen nu voorrang. Ook zijn de lampen feller ingesteld om het gevoel van veiligheid te vergroten.

Lees ook

Dit weten we nu over de dood gevonden Lisa (17) in Duivendrecht
Dit weten we nu over de dood gevonden Lisa (17) in Duivendrecht
Verdachte van dood Lisa (17) blijft zeker 2 weken langer vastzitten
Verdachte van dood Lisa (17) blijft zeker 2 weken langer vastzitten
Lisa (17) belde zelf 112 voordat ze werd gedood, 'politie kon meeluisteren met gesprek'
Lisa (17) belde zelf 112 voordat ze werd gedood, 'politie kon meeluisteren met gesprek'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.