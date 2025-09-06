'Al jaren klachten over slechte verlichting op weg waar Lisa werd gedood'

De weg waar de 17-jarige Lisa in de nacht van 19 op 20 augustus om het leven kwam, de Holterbergweg in Amsterdam, staat al lange tijd bekend als een gevaarlijke plek. Uit onderzoek van Pointer en het AD blijkt dat de gemeente in de afgelopen 2,5 jaar meer dan honderd klachten ontving over kapotte verlichting langs deze route.

Juist op die weg fietste Lisa midden in de nacht naar huis toen zij met geweld werd gedood. Nabij de plek komt een bloemenhart om haar te herinneren.

Donkere, afgelegen route

De Holterbergweg is een beruchte route onder mensen die er vaak gebruik van maken, zoals medewerkers van het ziekenhuis in de buurt. Zij vertellen aan de krant dat het er in het donker beangstigend is: je ziet een belager niet aankomen en als er iets gebeurt, is er niemand die jou om hulp hoort roepen.

De roep om een 'Lisa-app', een app die je kunt gebruiken als je in een onveilige situatie zit, groeit. In Volendam hebben ze al een aantal jaar zo'n app. Zo werkt die:

2:20 ‘Lisa-app’ in Volendam bestaat al: zo werkt de noodknop tegen gevaar

Gemeente belooft actie

De gemeente Amsterdam bevestigt dat het herstellen van de kapotte verlichting lang op zich liet wachten. Volgens de stad krijgen de meldingen nu voorrang. Ook zijn de lampen feller ingesteld om het gevoel van veiligheid te vergroten.