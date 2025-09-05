Terug

Gemeente maakt bloemenmonument op plek waar Lisa stierf

Crime

Vandaag, 20:48

Op de plaats in Duivendrecht waar de 17-jarige Lisa uit Abcoude op 20 augustus van het leven werd beroofd, komt een bloemenhart om haar te herinneren.

De gemeente Ouder-Amstel, waar Duivendrecht onder valt, heeft in overleg met de familie vrijdag de bloemen, kaarten en knuffels weggehaald op de plek waar het meisje overleed. Er blijft nog wel een plek bestaan waar mensen iets kunnen neerleggen. Daarnaast laat de gemeente een hart van groen en bloemen groeien op de plek langs de Holterbergweg.

"De familie heeft steun gevonden in dit medeleven bij hun peilloze verdriet", zegt burgemeester Susanne de Roy van Zuidewijn. "Met het bloemenhart willen we die breedgedragen steun bekrachtigen."

De weggehaalde knuffels worden, na een wasbeurt, gedoneerd aan een goed doel.

De roep om een 'Lisa-app', een app die je kunt gebruiken als je in een onveilige situatie zit, groeit. In Volendam hebben ze al een aantal jaar zo'n app. Zo werkt die:

‘Lisa-app’ in Volendam bestaat al: zo werkt de noodknop tegen gevaar
2:20

‘Lisa-app’ in Volendam bestaat al: zo werkt de noodknop tegen gevaar

ANP

