'Oplichters maken misbruik van dood Lisa: nepbeelden van uitvaart verspreid'

Familie van de gedode Lisa (17) uit Abcoude heeft vorige week in besloten kring afscheid genomen van haar. Maar toch duiken er online beelden op van 'haar uitvaart'. In werkelijkheid zijn dit nepbeelden. Oplichters proberen zo mensen naar frauduleuze websites te leiden. Dat schrijft het AD vrijdag.

Volgens de krant verspreiden oplichters foto's en video' s op Facebook van willekeurige uitvaarten, en doen alsof dat de begrafenis van Lisa zou zijn. Bij die beelden plaatsen ze linkjes die slachtoffers naar frauduleuze websites leiden. De oplichters verdienen geld met deze misleiding, bijvoorbeeld via advertenties of door mensen te laten doneren aan nep-inzamelacties.

De roep om een 'Lisa-app', een app die je kunt gebruiken als je in een onveilige situatie zit, groeit. In Volendam hebben ze al een aantal jaar zo'n app. Zo werkt die:

2:20 ‘Lisa-app’ in Volendam bestaat al: zo werkt de noodknop tegen gevaar

Familie op de hoogte

Zo wordt de emotie rondom Lisa's dood schaamteloos uitgebuit voor financieel gewin. Het 17-jarige meisje werd in de nacht van 19 op 20 augustus gedood toen ze na het uitgaan naar huis fietste. Veel mensen zijn geraakt door de gebeurtenis. Een crowdfundingactie voor de veiligheid van vrouwen leverde meer dan een half miljoen euro op en veel gebouwen in grote steden werden verlicht met oranje boodschappen.

De familie van Lisa is op de hoogte van de nepbeelden, vertelt Selma Hetharia van Namens de Familie tegen de krant. "We hebben ze verteld over het nepnieuws en de foto’s, zodat ze er niet van schrikken. Ik adviseerde hen de berichten te negeren. De familie heeft behoefte aan rust om verder te rouwen over het verlies van Lisa", aldus Hetharia.

De politie laat weten dat zij op de hoogte is van de frauduleuze praktijken, maar benadrukt dat het lastig is om de daders op te sporen, aldus het AD.