Op veel plekken in Nederland fietsacties naar onveilige plekken: vrouwen eisen de nacht op

Demonstratie

Gisteren, 11:37

In diverse steden zijn zaterdagavond fietstochten georganiseerd door de feministische actiegroep Dolle Mina. Vele honderden vrouwen fietsten een route van uitgaanscentra naar donkere plekken die nu onveilig zijn of zo worden ervaren. 'De nacht is ook van ons' was het thema.

Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Amersfoort, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Enschede, Deventer, Coevorden, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Den Bosch en Maastricht was er zo'n bonte optocht van verlichte fietsen.

Inzet van de actie is het veilig maken van de straten voor vrouwen en meisjes, die maar al te vaak slachtoffer zijn van seksueel geweld, met name in het donker. Sinds de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude en andere geweldsincidenten tegen vrouwen is er een sterke beweging op gang gekomen om het voor vrouwen veilig te maken op straat. "Samen eisen we terug wat altijd al van ons was: De nacht. De straat. De toekomst", aldus Dolle Mina.

Zaterdagavond was er ook een mars in Den Haag met hetzelfde doel:

Demonstratie voor veiligheid vrouwen in Den Haag
Demonstratie voor veiligheid vrouwen in Den Haag

In Amsterdam gaf regeringscommissaris seksueel geweld Mariëtte Hamer bij de Stopera het startschot voor een fietsroute naar het Science Park, aan de rand van stadsdeel Oost. Bij EenVandaag pleitte zij voor een aparte minister voor Gelijkheid. Die zou alle aanpakken tegen onveiligheid en seksueel geweld tegen vrouwen moeten bundelen.

Eerder op zaterdagavond was er in Den Haag een protestmars voor veiligheid van vrouwen en meisjes. Daar deden honderden mensen aan mee.

Hart van Nederland | ANP

