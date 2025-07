Veel gevoel van onveiligheid op straat: helft jonge vrouwen loopt of fietst om

Ruim 45 procent van de jonge vrouwen tussen de 15 en 25 jaar loopt of rijdt regelmatig een andere route om plekken te vermijden die onveilig aanvoelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van de Emancipatiemonitor en de Veiligheidsmonitor.

Niet alleen jonge vrouwen doen dat: vrouwen in alle leeftijdscategorieën mijden vaker bepaalde plekken dan mannen. Onder mannen ligt dat percentage rond de 20 procent, ongeacht leeftijd. Bij vrouwen loopt dat uiteen van 45 procent bij jongeren tot 31 procent bij vrouwen van 65 jaar en ouder.

Donkere tunnels en steegjes zorgen vaak voor dit onveilige gevoel. Bekijk de video hieronder over hoe in Alkmaar nu wordt gepleit voor actie:

Vooral vrouwen in de stad voelen zich onveilig

Het gevoel van onveiligheid speelt vooral in stedelijke gebieden. "Van de vrouwen die in grotere steden wonen, loopt 44 procent weleens om in de eigen buurt", meldt het CBS. "In plattelandsgemeenten is dat 21 procent."

Ook blijkt uit de cijfers dat vrouwen vaker dan mannen bang zijn om slachtoffer te worden van criminaliteit in hun buurt. Ze doen daarnaast minder vaak ’s avonds de deur open, zelfs als er iemand aanbelt.

