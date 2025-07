Zorgen en angst om 'onveilige en donkere' plekken in Alkmaar: 'Altijd op je hoede'

Kinderen worden van hun fiets getrokken, het is er eng, donker en onprettig. Veel vrouwen, kinderen en ouderen zullen het herkennen: onveilige plekken in de stad. Fietspaden, donkere steegjes, verlaten parken en slecht verlichte routes zorgen al jaren voor angstige situaties. Niet alleen in Amsterdam, ook in Alkmaar is de maat nu vol. Drie vrouwelijke raadsleden slaan daar de handen ineen met een duidelijke oproep: gemeente, doe hier iets aan.

"Er moet veel meer rekening worden gehouden met meisjes en vrouwen. En niet andersom. Nu zeggen ze: fiets om, of ga met zijn tweeën. Dat is toch geen oplossing?", zegt raadslid Tineke Bouchier. "Er zijn zoveel onderzoeken waaruit blijkt dat vrouwen deze plekken als onveilig ervaren. Ze fietsen er het liefst zo snel mogelijk doorheen. En het zijn niet alleen vrouwen of meisjes, ook kinderen en ouderen vinden dit eng. Wat moeten zij dan? Thuisblijven?"

De raadsleden willen dat de situatie in Alkmaar wordt aangepakt voordat de winter begint. "Ook bij de bouw van nieuwe wijken moet rekening worden gehouden met dit soort donkere plekken. Die moeten er gewoon niet komen."

Enorm belangrijk

De gemeente Alkmaar wil nog niet inhoudelijk reageren, omdat de gemeenteraad vragen heeft gesteld over deze kwestie. Wel laat de gemeente weten: "We vinden het enorm belangrijk dat alle Alkmaarders zich veilig voelen op straat."