'Boetes voor zwartrijden flink omhoog: vrouwen voelen zich onveilig'

De boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer gaat per 1 oktober omhoog van 50 naar 70 euro. Dat meldt staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) van Openbaar Vervoer en Milieu aan De Telegraaf. Ook administratiekosten bij te late betaling worden verhoogd.

Aartsen, sinds kort staatssecretaris, noemt de verhoging noodzakelijk. "We hebben bijna tien jaar lang het boetebedrag niet aangepast”, zegt hij tegen de krant. Volgens hem zorgen zwartrijders vaak voor overlast. Ze zouden zorgen voor een onveilig gevoel: "Vrouwen durven ’s avonds niet meer alleen over het perron of in de trein.”

Sinds 2016 stegen de ov-kosten met meer dan 25 procent, terwijl het boetebedrag gelijk bleef. Aartsen wil daar nu verandering in brengen.