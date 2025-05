Honderden boetes, machetes en slang in tram bij controle Den Haag

Tijdens een grootschalige handhavingsactie in Den Haag zijn vrijdag honderden boetes uitgedeeld voor uiteenlopende overtredingen. De controles vonden plaats in de Stationsbuurt en Rivierenbuurt, met inzet van onder andere de gemeente, politie, Belastingdienst, NS en HTM.

Meer dan 235 reizigers werden beboet voor zwartrijden of het niet inchecken in het openbaar vervoer. Opmerkelijk was de vondst van een elf weken oude boa constrictor in een tram; een reiziger had de slang bij zich tijdens zijn rit.

Bij verkeerscontroles op twee locaties werden 29 boetes uitgedeeld voor onder meer bellen achter het stuur. Ook bleken ruim twintig scooters harder te rijden dan toegestaan.

Machetes verstopt

Op straat kregen meer dan honderd mensen een bekeuring voor onder andere blowen, alcoholgebruik, bedelen, door rood fietsen en foutparkeren. In twee woningen werden illegale prostituees aangetroffen. In een andere woning vond de politie drie machetes die achter een verwarming waren verstopt. Daarnaast troffen handhavers in meerdere horecagelegenheden vieze keukens aan.

De gemeente noemt de actie succesvol en benadrukt dat er streng wordt opgetreden tegen overlast en onveilige situaties.

