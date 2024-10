Branchevereniging eist meer macht voor boa’s: sneller handboeien en ID-checks

Boa's in het openbaar vervoer moeten handboeien sneller kunnen gebruiken bij agressie, vinden de gezamenlijke vervoerders. Ook willen ze dat personeel van vervoerders zonder tussenkomst van de politie de identiteit van zwartrijders kan vaststellen. Dat schrijft het AD maandag. Ook Remco, boa bij de RET, ziet zijn werk veranderen door de toenemende agressie.

Bekijk het verhaal van Boa Remco bovenaan dit artikel.

De oproep komt een dag voordat de Tweede Kamer dinsdag de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat behandelt.

De maat is vol

Het aantal geweldsincidenten in het ov stijgt al jaren. Vorig jaar registreerde NS 1042 ernstige geweldsincidenten, 8 procent meer dan in 2022. Uit onderzoek van VVMC, de grootste vakbond in de spoorsector, bleek dat acht op de tien medewerkers te maken hebben met agressie. Ook bij regionale vervoerders speelt dit probleem. Op 20 april legde NS het treinverkeer drie minuten stil, een week nadat een conducteur was mishandeld. Andere vervoerders sloten zich aan bij deze actie.

Boa's krijgen steeds vaker te maken met gevaarlijke situaties, terwijl ze nog altijd afhankelijk zijn van politie-inzet voor eenvoudige handelingen zoals identiteitscontrole. Volgens branchevereniging OV-NL is de maat vol. "Dit probleem speelt al heel lang en er is een relatief eenvoudige oplossing die al jaren bestaat: dat boa's zelf een ID-check kunnen doen. Nu moet de politie nog fysiek aanwezig zijn en dat kost veel tijd. Een digitale check door de boa's zou heel veel tijd schelen, zodat de politie meer kan worden ingezet bij extreme incidenten," zegt Hatte van der Woude van OV-NL. Volgens haar moet de politiek een keer meekijken met een boa. "Zij kunnen heel goed uitleggen waar ze tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Nu wordt er alleen maar over gepraat."

