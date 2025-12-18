Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kabinet komt met Nationaal Coördinator en telefoonnummer 116 om femicide tegen te gaan

Kabinet komt met Nationaal Coördinator en telefoonnummer 116 om femicide tegen te gaan

Beleid

Vandaag, 19:38

Link gekopieerd

Het kabinet gaat op korte termijn een Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld aanstellen. De Tweede Kamer had hier eerder om gevraagd, na een zomer waarin meerdere aanvallen op vrouwen het nieuws haalden. Ook onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor een landelijk telefoonnummer (116), waar slachtoffers van huiselijk geweld zich 'laagdrempelig' kunnen melden.

Volgens het ministerie worden in Nederland elk jaar zo’n 1,3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder slachtoffer van huiselijk geweld. Dat aantal blijft stijgen en zorgt al langer voor grote zorgen. Het kabinet stelt daarom dat er meer landelijke sturing nodig is om het probleem sneller en strakker aan te pakken. Staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Afgelopen zomer haalden meerdere aanvallen op vrouwen het nieuws. Ook koning Willem-Alexander liet dat niet onberoerd: voor het eerst werd het woord 'femicide' genoemd in een troonrede. Voor Wim, die zijn dochter Sanne verloor doordat haar vriend haar vermoordde en daarna zichzelf van het leven beroofde, was dat een bijzonder moment. Bekijk de video hieronder:

Koning noemt femicide in troonrede: 'Bijzonder moment' voor Wim
1:24

Koning noemt femicide in troonrede: 'Bijzonder moment' voor Wim

Indrukwekkende verhalen van slachtoffers

Volgens de bewindspersoon laten de verhalen van slachtoffers diepe sporen na. "De verhalen die ik hoor van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, en van nabestaanden van femicide-slachtoffers, zijn hartverscheurend", zegt Pouw-Verweij. Ze benadrukt dat vrouwen en kinderen veilig moeten kunnen zijn in hun eigen huis. Het kabinet kiest daarom voor een bredere aanpak, die volgens haar ‘onwijs ingewikkeld’ is, maar noodzakelijk.

Binnenkort moet er een Nationaal Coördinator worden aangesteld. Die krijgt de taak om overzicht te brengen in de bestaande maatregelen en om beleid beter op elkaar te laten aansluiten. Ook gaat deze coördinator een landelijk actieplan opstellen, waarin kindermishandeling een stevige plek krijgt. Gemeenten en organisaties kunnen straks direct bij deze persoon terecht om signalen door te geven die nu soms blijven liggen.

Meerwaarde nationaal telefoonnummer

Het kabinet ziet daarnaast de meerwaarde van een centraal nummer (116), waar slachtoffers laagdrempelig terechtkunnen voor advies en doorverwijzing. Maar voordat zo’n telefoonlijn goed kan functioneren, moeten eerst de bestaande hulporganisaties worden versterkt, zegt de staatssecretaris. Pas daarna wil het kabinet verder onderzoeken hoe het nummer precies moet worden ingericht en welke rol het kan spelen in de zorg en bescherming van vrouwen die in gevaar zijn.

Rond het thema femicide heeft Hart van Nederland een podcast gemaakt, beluister het hieronder:

Wil je in contact komen met de redactie van Vrouwenmoord? Dat kan via hvnlpodcast@talpanetwork.com.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Koning en andere BN'ers doen oproep om veiligheid vrouwen
Koning en andere BN'ers doen oproep om veiligheid vrouwen
Europa tikt Nederland op de vingers om aanpak geweld tegen vrouwen
Europa tikt Nederland op de vingers om aanpak geweld tegen vrouwen
Podcast Vrouwenmoord: Heel Nederland staat op tegen femicide
Podcast Vrouwenmoord: Heel Nederland staat op tegen femicide

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.