Koning en andere BN'ers doen oproep om veiligheid vrouwen

In een grote publicatie spreken ruim vijftig bekende Nederlandse mannen zich zaterdag uit voor de veiligheid van vrouwen. Zeker 2025 gaat de boeken in als het jaar waarin er nog veel meer aandacht voor dat onderwerp is gekomen. De mannen stellen dat ze zich er bewuster van zijn geworden dat veel vrouwen zich onveilig voelen in ons land.

De lijst is geplaatst bij het AD. Bovenaan staat gelijk een wel heel bekende naam: die van koning Willem-Alexander. Tegen de krant zegt hij: "Het is verschrikkelijk dat vrouwen niet veilig over straat kunnen. Ook wij maken ons zorgen en bespreken met onze dochters dat ze op moeten letten. We moeten als samenleving echt zeggen: dit kan niet. We moeten anders met elkaar omgaan."

Politici

Ook René Froger, Geert Wilders, Vincent Karremans, Toine van Peperstraten, Kees van der Spek, Rob Jetten, Jan Slagter, Dick Schoof, Jeroen van der Boom, Wilfred Genee en Richard Korver doen een bijdrage en daarnaast is de lijst dus nog veel langer. Het artikel haalt ook de moord op Lisa en het initiatief 'Wij eisen de nacht op' aan.

D66-voorman Jetten stelt dat iedereen in actie moet komen om geweld tegen vrouwen te stoppen. "Daarom wil ik hardere straffen bij psychisch geweld en opvangplekken door het hele land zodat vrouwen snel kunnen worden geholpen." PVV-baas Geert Wilders gebruikt stevige woorden: "Blijf met je poten van vrouwen af! We mogen geweld nooit accepteren en moeten snoeihard optreden tegen iedereen die het in zijn hoofd haalt geweld ook tegen vrouwen te gebruiken."

Ook Economische Zaken-minister Vincent Karremans doet een duit in het zakje: "Vrouwengeweld kent maar één daderprofiel, en dat zijn mannen. Daarom is het belangrijk dat mannen zich ook uitspreken tegen vrouwengeweld. We kunnen hier niet duidelijk genoeg over zijn. Ik heb dit gezien in Rotterdam, maar het gebeurt natuurlijk in heel Nederland."

BN'ers

De tragische gebeurtenissen rond Lisa uit Abcoude hebben televisiemaker Kees van der Spek goed aan het denken gezet. "Toen ik ten tijde van de moord op Lisa aan de desk bij RTL Boulevard stond, begreep ik dat sommige vrouwen hun autosleutels in hun hand namen als ze op de parkeerplaats naar hun auto liepen. Zodat ze zich kunnen verdedigen. Als vrouw ben je dus zo kwetsbaar, dat besefte ik nooit."

Advocaat Richard Korver zegt dat er ondanks dat de zichtbaarheid van het onderwerp vrouwenveiligheid is toegenomen, er nog altijd te weinig is veranderd. "Zelf sta ik veel vrouwen bij, ik spreek in Den Haag en ik blijf beleidsmakers en professionals aanspreken op wat er beter kan en beter hoort. Mijn boodschap voor andere mannen: wie geweld inzet om zichzelf groter te maken en de ander kleiner, toont vooral zijn eigen kleinzieligheid."

Ook televisie- en radiopresentator Wilfred Genee zegt geschrokken te zijn, zeker als hij van vrouwen die in dezelfde leeftijdscategorie als zijn 16-jarige dochter vallen, hoort hoe "vrijpostig jongens zijn en hoe handtastelijk ze zijn." Dat jonge jongens zich tegenwoordig makkelijk online laten beïnvloeden steekt hem ook: " Ik vind het Andrew Tate-gehalte onder jongens momenteel erg hoog. Ze lijken hun identiteit kwijt te zijn. Wij waren vroeger veel terughoudender."

Danique begon de Wij eisen de nacht op-campagne: