Maanden na moord op Lisa blijft concrete actie voor veiligheid uit

Ruim drie maanden na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude is er nog weinig te merken van extra maatregelen om vrouwen veiliger te maken. Gemeenten hadden dat eerder toegezegd, maar tot nu toe zijn er vooral plannen en weinig concrete acties.

Dinsdag vindt de eerste openbare zitting plaats in de strafzaak. Na de moord beloofden meerdere gemeenten meer te doen voor de veiligheid van vrouwen.

De roep om een 'Lisa-app', een app die je kunt gebruiken als je in een onveilige situatie zit, groeide afgelopen zomer. In Volendam hebben ze al een aantal jaar zo'n app. Zo werkt die:

2:20 ‘Lisa-app’ in Volendam bestaat al: zo werkt de noodknop tegen gevaar

Speciaal politieplatform

Amsterdam meldde in september 6 miljoen euro uit te trekken voor maatregelen. Inmiddels is er een 'expertsessie' geweest over de besteding van het bedrag, aldus burgemeester Femke Halsema onlangs in de raad. De bedoeling is dat daar nog voor de kerst meer duidelijkheid over komt.

De politie Amsterdam zou een speciaal politieplatform oprichten, het Platform Stop Geweld Tegen Vrouwen, met zo'n dertig agenten. Dit platform moet gaan werken aan onder meer het vergemakkelijken van meld- en aangifteprocedures. De politie wilde deze week niets delen over de vorderingen.

Inspectierondes

Nieuwegein kondigde een fietstocht aan met bewoners, om te bepalen wat er moet gebeuren op plekken in de gemeente die onveilig voelen. Die tocht was afgelopen maandag met tien deelnemers, aldus een woordvoerster. Wanneer daar eventueel concrete acties uit komen, is nog onbekend. Ook in Utrecht zijn twee inspectierondes georganiseerd, onder de noemer Schouwen met Vrouwen. "Bij voldoende belangstelling gaat dat vaker gebeuren."

De gemeente Waterland zei in september onderzoek te doen naar een app waarmee mensen zelf straatverlichting kunnen bedienen. Volgens een woordvoerster wordt hier uiterlijk begin 2026 meer over bekend.

Meerdere gemeenten benadrukken dat er doorlopend aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de veiligheid voor vrouwen op straat, ook al voor de dood van Lisa.

Campagne en crowdfunding

Komende week begint ook de jaarlijkse internationale campagne Orange the World, waarmee aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Het thema van dit jaar is, met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, 'Gemeenten aan zet'. Juist op lokaal niveau kunnen concrete maatregelen worden genomen, aldus de organisatie.

Na de moord werd via een crowdfunding ruim een half miljoen euro opgehaald voor de actie 'Wij eisen de nacht op'. Dat geld moet gaan naar meer veiligheid voor vrouwen. Het initiatief wordt een stichting. Deze week liet een woordvoerster weten dat dat proces nog loopt.