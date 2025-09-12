René maakt SOS-fluitjes voor veiligere straten: 'We kunnen de vraag niet bijbenen'

Vanuit zijn woning in Naarden draaien er twee 3D-printers. Dag en nacht. René Vuijst maakt SOS-fluitjes, die hij gratis weggeeft aan iedereen die zich veiliger wil voelen op straat. Het idee ontstond na de tragische dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude.

Voor René, zelf vader, werd het tijd om te helpen: geen geld verdienen, geen donaties aannemen, maar simpelweg bijdragen aan meer bewustzijn en veiligheid op straat. Het verhaal van Lisa gaat hem erg aan het hart, want hij heeft zelf een dochter, inmiddels 33. Maar hij kan zich herinneren dat hij zijn dochter op 17-jarige leeftijd ook niet alleen over straat wilde laten gaan.

Startende straaljager

René wil vooral bewustzijn creëren met deze actie. Het apparaat kan tot 130 decibel produceren, vergelijkbaar met het geluid van een startende straaljager, en dat kan bij kinderen ernstige gehoorschade veroorzaken. Daarom wil René het alleen weggeven op plekken waar leeftijdscontrole mogelijk is, zoals in een supermarkt of bakkerij.

"Deze actie gaat goed, we kunnen het zelf niet eens kunnen bijbenen", vertelt René. Er worden maximaal 300 fluitjes per dag gemaakt, meer kunnen ze niet produceren. Hij sluit creatieve variaties niet uit, bijvoorbeeld reclame op het fluitje. "Zolang de vrouwen (en ook andere mensen) die zich onveilig voelen een stukje veiliger kunnen voelen", legt hij uit aan Hart van Nederland.

Maatregelen

In meerdere gemeenten zijn of worden er maatregelen genomen om de veiligheid op de straat te verbeteren. In de gemeente van René (Gooise Meren) worden er op dit moment nog geen extra maatregelen getroffen. "De dood van Lisa heeft niet geleid tot meer meldingen van onveiligheid bij de gemeente", vertelt de woordvoerder van de gemeente aan Hart van Nederland.

Wel is er vanuit de gemeente een online campagne georganiseerd om mensen op te roepen onveilige plekken actief te melden op hun website. Daarnaast wordt er op dit moment een veiligheidsmonitor uitgevoerd in Gooise Meren: een steekproef van inwoners van de gemeente is uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten hierop kunnen ze overgaan tot verdere maatregelen.

"We besteden in onze nieuwsbrief en op onze sociale media kanalen aandacht te besteden aan dit initiatief, maar hebben verder geen ondersteunende of faciliterende rol hierin." aldus de gemeente Gooise Meren als reactie op het initiatief van René.