Minister onderzoekt of vrouwen pepperspray mogen dragen na dood Lisa (17)

Justitieminister David van Weel (VVD) onderzoekt of het toegestaan kan worden dat vrouwen pepperspray bij zich dragen ter verdediging, voor het geval ze op straat worden lastiggevallen. Dit kwam aan bod tijdens het wekelijkse vragenuur, naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Lisa.

Derk Boswijk van het CDA vindt dat de straten veiliger moeten worden voor meisjes en vrouwen. Hij roept de minister op om het gebruik van pepperspray toe te staan, net zoals in andere Europese landen. De Wet wapens en munitie staat dat op dit moment nog in de weg.

"Nogmaals, dit is geen oplossing voor het probleem dat we nu hebben", reageert Van Weel. "Maar ik kan me wel voorstellen dat er vrouwen zijn die wel graag de beschikking zouden willen hebben over in ieder geval iets om als ultimum remedium (laatste redmiddel) om jezelf te kunnen verdedigen". De demissionair bewindsman gaat uitzoeken of dit op een simpele en snelle manier mogelijk gemaakt kan worden.

ANP