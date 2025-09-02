Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Minister onderzoekt of vrouwen pepperspray mogen dragen na dood Lisa (17)

Beleid

Vandaag, 16:02

Link gekopieerd

Justitieminister David van Weel (VVD) onderzoekt of het toegestaan kan worden dat vrouwen pepperspray bij zich dragen ter verdediging, voor het geval ze op straat worden lastiggevallen. Dit kwam aan bod tijdens het wekelijkse vragenuur, naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Lisa.

Derk Boswijk van het CDA vindt dat de straten veiliger moeten worden voor meisjes en vrouwen. Hij roept de minister op om het gebruik van pepperspray toe te staan, net zoals in andere Europese landen. De Wet wapens en munitie staat dat op dit moment nog in de weg.

"Nogmaals, dit is geen oplossing voor het probleem dat we nu hebben", reageert Van Weel. "Maar ik kan me wel voorstellen dat er vrouwen zijn die wel graag de beschikking zouden willen hebben over in ieder geval iets om als ultimum remedium (laatste redmiddel) om jezelf te kunnen verdedigen". De demissionair bewindsman gaat uitzoeken of dit op een simpele en snelle manier mogelijk gemaakt kan worden.

ANP

Lees ook

Na dood Lisa (17) kunnen wapenwinkels vraag niet aan: 'Een ware run'
Na dood Lisa (17) kunnen wapenwinkels vraag niet aan: 'Een ware run'
Na dood Lisa (17) delen vrouwen massaal tips over zelfverdedigingsmiddelen
Na dood Lisa (17) delen vrouwen massaal tips over zelfverdedigingsmiddelen
Bijna alle vrouwen voelen zich onveilig in het donker: zo willen Nederlanders dat oplossen
Bijna alle vrouwen voelen zich onveilig in het donker: zo willen Nederlanders dat oplossen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.