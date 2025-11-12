Nieuwe veiligheidsplan van Ouder-Amstel na moord op Lisa (17)

Na de provincie Noord-Brabant, wil de gemeente Ouder-Amstel ook een nieuw veiligheidsplan maken. Sommige maatregelen, zoals snoeiwerk en het verbeteren van de verlichting, worden waar mogelijk snel uitgevoerd. De moord van Lisa in Duivendrecht, dat onder Ouder-Amstel valt, is een indirecte aanleiding ervoor zegt een gemeentewoordvoerder.

Het is zeker niet de eerste gemeente die extra maatregelen wil treffen. De maatregelen van Ouder-Amstel zijn bepaald naar aanleiding van bewonersavonden en een online enquête onder bewoners, over de veiligheid en leefbaarheid op straat. Daarin kwam met name naar voren dat het veiligheidsgevoel 's avonds minder is door donkere plekken. Onder meer betere straatverlichting, zichtbare handhaving en sociale betrokkenheid moeten helpen hiertegen.

Camera's

De 17-jarige Lisa werd augustus dit jaar vermoord op een fietspad onderweg naar huis. Op de weg waar ze werd gedood, werden eerder al extra camera's opgehangen en is de verlichting aangepast. Daarnaast zou er nu ook extra inzet van wijkagenten en boa's, snoeiwerk en betere verlichting op risicolocaties zijn.