Brabant gaat afgelegen fietspaden veiliger maken door betere verlichting

Brabant gaat afgelegen fietspaden veiliger maken door betere verlichting

Verkeer

Vandaag, 17:24

De provincie Noord-Brabant gaat afgelegen fietspaden beter verlichten zodat mensen zich er veiliger voelen. Fietsers rijden nu vaak om om dit soort plekken te mijden, aldus een meerderheid in Provinciale Staten. "Incidenten van de afgelopen tijd hebben ons pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt", aldus Ward Deckers, fractievoorzitter van de PvdA.

"We kunnen hier als provincie gewoon wat aan doen. Zorg voor dynamische verlichting zodat Brabant zich ook in het donker veilig voelt", was vrijdag de boodschap van PvdA, BBB, VVD, SP, GroenLinks, D66, Volt, Lokaal Brabant en CDA aan gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit). De partijen zien een oplossing in ledlampen met sensoren die aangaan als er een fietser aankomt en noodzuilen die een verbinding hebben met de meldkamer van de hulpdiensten.

Smeulders wil wel goed kijken op welke plekken wat moet gebeuren en wat dat kost. "Niet elk provinciaal fietspad heeft over een halfjaar verlichting. Dat gaat in fases", aldus de gedeputeerde.

Door ANP

