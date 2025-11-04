Terug

Mannen denken vaker na over grensoverschrijdend gedrag, maar aanspreken blijft lastig

Mannen denken vaker na over grensoverschrijdend gedrag, maar aanspreken blijft lastig

Crime

Vandaag, 07:30

Ongepaste opmerkingen, appjes of gebaren richting vrouwen: het gebeurt nog altijd. Maar steeds meer mannen vinden dat het anders moet. Uit nieuw onderzoek van Ipsos I&O blijkt dat zeven op de tien mannen vinden dat ze elkaar vaker moeten aanspreken op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toch blijkt dat in de praktijk lastig.

De afgelopen maanden kwamen meerdere incidenten aan het licht rondom de veiligheid van vrouwen, zoals de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Dat heeft veel losgemaakt, ook bij mannen. Eén op de vier is daardoor vaker gaan nadenken over zijn eigen gedrag of dat van mannen in zijn omgeving. Toch blijft het aanspreken van elkaar een drempel. 63 procent van de mannen die ongepast gedrag meemaakten in hun sociale kring, wilde er iets van zeggen, maar deed dat uiteindelijk niet. Ze wisten niet goed wat ze konden zeggen, of waren bang de sfeer te verpesten.

In deze video zie je hoe grensoverschrijdend gedrag besproken wordt op school:

Grensoverschrijdend gedrag moet je in de klas al bespreekbaar maken
1:51

Grensoverschrijdend gedrag moet je in de klas al bespreekbaar maken

'Zeg er wat van!'

Om die drempel te verlagen, start Rijksoverheid dinsdag de campagne ‘Man, zeg er wat van!’. De boodschap: zie je iets dat niet oké is? Zeg er wat van. Juist als vrienden onder elkaar. Uit onderzoek van Ipsos I&O blijkt dat bijna de helft van de mannen eerder iets zou zeggen als anderen in de groep hem zouden bijvallen. En hoewel 72 tot 78 procent het geen probleem vindt om aangesproken te worden, denkt slechts een kwart dat anderen in hun kring daar ook positief op reageren.

Koen Becking, staatssecretaris van OCW, geeft aan dat mannen hun bijdrage moeten leveren om iedereen zich veilig te laten voelen: "Dat begint bij bewustwording en elkaar aanspreken. Bijvoorbeeld als een vriend of collega een opmerking maakt die te ver gaat." Ook Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, benadrukt dat het geen vrouwenprobleem is: "Het is een probleem van ons allemaal. Alleen met elkaar kunnen we ingesleten patronen doorbreken."

Door Noortje de Vries

