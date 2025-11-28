Volg Hart van Nederland
Echte mannen huilen niet? Nieuwe campagne rekent af met dat beeld

Vandaag, 10:52

Veel jongeren voelen een grote druk om zich stoer en onaantastbaar te gedragen. Dat zeggen meerdere organisaties die vrijdag een nieuwe campagne zijn gestart om het beeld van 'de echte man' bij te stellen. Volgens hen krijgen vooral jongens op het platteland te maken met groepsdruk en (online) voorbeelden die een zeer beperkt beeld geven van wat mannelijkheid is.

Acteur en rapper Pjotr is het gezicht van de campagne. Hij trapt de actie af in de kantine van FC Breukelen. Daar roept hij tieners op zich niet te laten meeslepen door influencers zoals Andrew Tate, die zeggen dat 'echte mannen' geen emoties tonen en de baas moeten zijn over vrouwen. Initiatiefnemers zoals kenniscentrum Rutgers zien bijvoorbeeld dat jongens op voetbalclubs worden uitgemaakt voor homo als ze minder presteren op het veld. Zulke opmerkingen kunnen veel impact hebben.

Risico's

Als dat maar vaak genoeg gezegd wordt, krijgen jongens het idee dat ze buiten de groep vallen als ze bijvoorbeeld praten over hun emoties. Door die groepsdruk durven ze zich niet kwetsbaar op te stellen en hebben ze het gevoel zich te moeten bewijzen, ook als dat tegen hun eigen gevoel ingaat. Uiteindelijk kan deze groepsdruk, ook wel toxic masculinity genoemd, leiden tot eenzaamheid, overmatig alcohol- en drugsgebruik, en depressieve klachten.

De campagne richt zich vooral op jongens op het platteland. Volgens de organisatie zien zij minder voorbeelden van mannen die afwijken van het stereotype beeld, waardoor de druk om erbij te horen nog groter is.

Gesprek

De actie bestaat uit een korte film die via sociale media wordt verspreid. Ook krijgen docenten en jongerenwerkers materiaal om het gesprek aan te gaan over mannelijkheid en groepsdruk. Daarnaast komt er extra informatie over genderidentiteit op het jongerenplatform seggsy.nl. De campagne, met de titel Kleine dingen !@#%? worden grote !@#%? dingen, is een initiatief van Rutgers, Atria, COC Nederland, de Nationale Jeugdraad, Femmes for Freedom, Colored Qollective en de Stichting Plattelands Jongeren.

Door ANP

