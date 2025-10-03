Beweging Wij eisen de nacht op wordt stichting om 'blijvende verandering'

De beweging Wij eisen de nacht op wordt omgezet in een stichting. De organisatie, die zich inzet voor meer veiligheid voor vrouwen, laat weten dat dit nodig is om blijvende verandering te kunnen realiseren. Ook benadrukt de stichting dat donaties voortaan zorgvuldig en transparant zullen worden besteed.

De stichting krijgt de ANBI-status, aldus initiatiefnemer van de actie Danique de Jong. Dat wil zeggen dat de stichting een algemeen belang dient en aan meerdere eisen moet voldoen. Zo mag een stichting met een ANBI-status geen winstoogmerk hebben. De stichting krijgt ook een raad van toezicht, aldus De Jong.

Danique begon de campagne nadat het land werd opgeschrikt door de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude:

1:24 Danique startte campagne 'Wij eisen de nacht op'

Het opgehaalde bedrag van ongeveer een half miljoen euro blijft bij crowdfundingsbedrijf GoFundMe, tot de stichting officieel is opgericht. De Jong laat weten dat tot dusver slechts "beperkte kosten" zijn gemaakt voor drukwerk.

De actie Wij eisen de nacht op ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, afgelopen augustus.

