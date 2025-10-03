Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Beweging Wij eisen de nacht op wordt stichting om 'blijvende verandering'

Beweging Wij eisen de nacht op wordt stichting om 'blijvende verandering'

Demonstratie

Vandaag, 13:23

Link gekopieerd

De beweging Wij eisen de nacht op wordt omgezet in een stichting. De organisatie, die zich inzet voor meer veiligheid voor vrouwen, laat weten dat dit nodig is om blijvende verandering te kunnen realiseren. Ook benadrukt de stichting dat donaties voortaan zorgvuldig en transparant zullen worden besteed.

De stichting krijgt de ANBI-status, aldus initiatiefnemer van de actie Danique de Jong. Dat wil zeggen dat de stichting een algemeen belang dient en aan meerdere eisen moet voldoen. Zo mag een stichting met een ANBI-status geen winstoogmerk hebben. De stichting krijgt ook een raad van toezicht, aldus De Jong.

Danique begon de campagne nadat het land werd opgeschrikt door de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude:

Danique startte campagne 'Wij eisen de nacht op'
1:24

Danique startte campagne 'Wij eisen de nacht op'

Het opgehaalde bedrag van ongeveer een half miljoen euro blijft bij crowdfundingsbedrijf GoFundMe, tot de stichting officieel is opgericht. De Jong laat weten dat tot dusver slechts "beperkte kosten" zijn gemaakt voor drukwerk.

De actie Wij eisen de nacht op ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, afgelopen augustus.

ANP

Lees ook

'Tientallen deelnemers protestmars in billen geknepen en bespuugd'
'Tientallen deelnemers protestmars in billen geknepen en bespuugd'
Honderden de straat op in Den Haag voor veiligheid vrouwen: 'Zo ontzettend klaar mee'
Honderden de straat op in Den Haag voor veiligheid vrouwen: 'Zo ontzettend klaar mee'
Burgers grijpen in: man (40) aangehouden tijdens belaging van vrouw in Diemen
Burgers grijpen in: man (40) aangehouden tijdens belaging van vrouw in Diemen
Inzameling 'Wij eisen de nacht op' gesloten, teller op half miljoen
Inzameling 'Wij eisen de nacht op' gesloten, teller op half miljoen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.