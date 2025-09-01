Terug

'Tientallen deelnemers protestmars in billen geknepen en bespuugd'

Crime

Vandaag, 09:08

De Dolle Mina’s Maastricht zijn geschokt door tientallen meldingen van intimidatie en geweld tijdens een protestmars in de nacht van zaterdag op zondag. Dat meldt De Limburger. De fiets- en wandeltocht was bedoeld om aandacht te vragen voor de onveiligheid van vrouwen op straat.

Volgens de organisatie zijn deelnemers bespuugd, in de billen geknepen, uitgescholden en bedreigd. Ook zouden actievoerders zijn nagefloten en belachelijk gemaakt door omstanders. “Het is veel omvangrijker dan we dachten,” zegt woordvoerder Saskia de Ruiter tegen de krant. “De appjes stromen binnen. Dat geeft aan hoe groot het probleem is.”

In Den Haag gingen zaterdagavond honderden mensen de straat op om te protesteren, zo is te zien in deze video:

Demonstratie voor veiligheid vrouwen in Den Haag
1:22

Demonstratie voor veiligheid vrouwen in Den Haag

Vergelijkbare incidenten zouden ook in andere steden hebben plaatsgevonden. In meer dan vijftien plaatsen gingen actievoerders de straat op. Of er aangifte wordt gedaan, is nog niet duidelijk.

De Dolle Mina's Limburg roepen mensen die iets naars hebben meegemaakt bij de actie 'Wij eisen de nacht op' in Maastricht afgelopen weekend op zich te melden.

Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.