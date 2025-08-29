Rotterdams gezin hielp vrouw (19) die werd aangerand: 'Liep in paniek onze tuin in'

Een gezin uit Rotterdam-IJsselmonde, dat pal naast het pad woont waar donderdag een 19-jarige vrouw werd aangerand, ving haar vlak na het incident op. De man trok de vrouw van haar fiets en probeerde haar broek open te maken, maar ze wist te ontkomen. "We hebben die scooter nog zien omkeren, en in een mum van tijd reden er zes politiewagens de dijk op", zegt een getuige uit het gezin.

"Ik was met mijn vader bezig om dingen klaar te zetten en terwijl we bezig waren, kwam er een vrouw de tuin in lopen. Ze sprak niet tot nauwelijks Engels. Ze riep om hulp en ze zei dat ze was betast en dat ze achterna werd gezeten door een brommer", zegt de getuige tegen Hart van Nederland.

De broer van de getuige seinde naar de politie dat de vrouw bij hen in de tuin zat. Ze was er mentaal slecht aan toe. "Ja, getraumatiseerd. Ik had het er met mijn broer over dat ze waarschijnlijk gelijk in traumabehandeling kan", stelt de getuige.

Dader

De politie is naarstig op zoek naar de dader, een scooterrijder van ongeveer 30 jaar oud die mogelijk ook betrokken is geweest bij meerdere soortgelijke incidenten in diezelfde buurt. Hij heeft een licht getinte huidskleur, een spleetje tussen zijn tanden en is in het bezit van een donkergekleurde scooter en een donkerkleurige helm.

je moet gewoon met je klauwen van meiden afblijven

Voor het gezin is het heftig dat dit zich pal naast hun huis heeft afgespeeld. "Natuurlijk maakt dat me boos. Op zijn Rotterdams gezegd: je moet gewoon met je klauwen van meiden afblijven", aldus de getuige.

Veiligheidsmaatregelen

Volgens de getuige is het een buurt met een wisselend karakter. "Soms is er de ene steekpartij na de andere, en dan is het weer een hele poos rustig." Maar op het pad langs zijn huis gebeurt eigenlijk bijna nooit wat. Verderop, bij de viaducten, zijn er wel vaak akkefietjes. "Omdat het daar donker is, er komen daar veel mannen."

Het gezin gaat nu hun eigen beveiligingsmaatregelen nemen om zichzelf en buurtgenoten te beschermen: "Mijn moeder wil camera's ophangen. Stel dat zoiets nog een keer gebeurt, dan kunnen we vastleggen wat er is gebeurd en hoe het is gegaan."

Ook andere buurtbewoners zijn geschrokken door de reeks incidenten en nemen maatregelen voor hun veiligheid, zo is te zien in bovenstaande video.