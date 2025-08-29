Terug

Reeks mishandelingen en aanranding in Rotterdam, politie zoekt scooterrijder

Reeks mishandelingen en aanranding in Rotterdam, politie zoekt scooterrijder

Crime

Vandaag, 18:34

De politie in Rotterdam is op zoek naar een scooterrijder na een aanranding donderdagavond op het Zevenbergsedijkje in de havenstad. In hetzelfde gebied werden in de afgelopen maanden vijf vrouwen mishandeld. Drie van hen deden daarvan aangifte, meldt de politie.

Een 19-jarige vrouw werd donderdagavond achtervolgd door de man op de scooter, die haar van haar fiets duwde en aanrandde. De vrouw wist te ontsnappen en alarmeerde de politie. De verdachte ging er op zijn scooter vandoor. Het zou gaan om een twintiger met een spleetje tussen zijn tanden.

Welke straf staat de dader mogelijk te wachten als hij wordt opgepakt?

In de buurt van de Zevenbergsedijk en de Cornelis van Beverenbrug werden eerder meisjes vanaf 11 jaar belaagd, mogelijk door dezelfde man. De eerste melding is volgens de politie van 7 juli.

De politie wil weten of meer vrouwen in het gebied zijn lastiggevallen. Ook zoekt ze getuigen en camerabeelden.

ANP

