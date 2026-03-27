OM eist cel voor 'serie-aanrander' Rotterdam: vrouwen nog altijd bang

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 2,5 jaar cel geëist tegen de 32-jarige Nabil I., die wordt verdacht van het aanranden van dertien vrouwen in Rotterdam. De incidenten vonden plaats in 2024 en 2025, vooral in het centrum en het Kralingse Bos. Veel slachtoffers werden plotseling benaderd door een man op een fiets, die hen begon te betasten of te knijpen op intieme plekken.

Na het verspreiden van beelden van de verdachte begin vorig jaar meldden zich meerdere vrouwen bij de politie. Zij vertelden vergelijkbare verhalen over de werkwijze van de man en gaven dezelfde soort signalementen door. Uit onderzoek naar de telefoon van de verdachte bleek dat zijn toestel zendmasten aanstraalde in de gebieden waar de aanrandingen plaatsvonden.

Verdachte zwijgt

De verdachte werd in april vorig jaar aangehouden in Barcelona na een internationaal arrestatiebevel. Tot nu toe heeft hij geen verklaring afgelegd en ook in de rechtszaal beriep hij zich op zijn zwijgrecht. "Terwijl het hele dossier schreeuwt om een uitleg", zei de officier van justitie.

De officier sprak van "hele nare feiten" die slachtoffers "bang, boos en verdrietig" hebben gemaakt. Sommige vrouwen vrezen dat de verdachte opnieuw de fout in gaat als hij vrijkomt. Daarom eist het OM naast de celstraf ook een locatieverbod voor heel Rotterdam.

De advocaat van de verdachte is kritisch op het onderzoek en vindt dat zijn cliënt te snel als dader is aangewezen. Volgens hem ontbreekt het bewijs en moet de rechtbank hem vrijspreken.

De rechtbank doet op 10 april uitspraak.