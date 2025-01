Politie ontvangt tientallen tips over serie-aanrander Rotterdam

De politie heeft tientallen tips binnengekregen over een man die wordt verdacht van zes aanrandingen in Rotterdam. Dat meldt Rijnmond vrijdag. Donderdag werden foto’s en camerabeelden van de verdachte gedeeld, in de hoop hem zo snel mogelijk op te sporen.

De aanrandingen vonden plaats in Rotterdam-Centrum en Rotterdam-Noord. "Zes meldingen van een aanranding is niet niks. Dat maakt dat we zo snel mogelijk deze verdachte willen opsporen en camerabeelden naar buiten brengen," zei een woordvoerder van de politie donderdag tegen Hart van Nederland.

Signalement

De verdachte is een man met donker haar, een snor en baard. Hij wordt geschat tussen de 25 en 40 jaar oud en droeg een korte donkere pufferjas met capuchon, mogelijk van het merk The North Face. De man verplaatst zich vooral op de fiets en sloeg voornamelijk toe tijdens uitgaansmomenten in de nacht of vroege ochtend.

Drie van de zes vrouwen die zich bij de politie hebben gemeld, hebben aangifte gedaan. Uit onderzoek blijkt dat er "sterk" vermoeden is dat alle aanrandingen door dezelfde persoon zijn gepleegd. "We willen in contact komen met zowel slachtoffers als mensen die meer informatie hebben over deze man," voegt de woordvoerder toe.

Getuigen, slachtoffers of mensen die de verdachte herkennen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.