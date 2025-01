Serie-aanrander Rotterdam maakte meer slachtoffers dan gedacht

Steeds meer vrouwen melden zich bij de politie, omdat ze vermoedelijk belaagd zijn door de serie-aanrander in Rotterdam.

De nieuwe meldingen komen nadat de politie beelden van de man verspreidde, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. "We hebben tientallen tips ontvangen na onze oproep vorige week, waaronder een aantal zeer waardevolle." Nieuwe slachtoffers heeft hij voor zover bekend sindsdien niet meer gemaakt. De politie sluit echter niet uit dat hij nog eens gaat toeslaan.

De aanrandingen vonden plaats in Rotterdam-Centrum en Rotterdam-Noord. De verdachte is een lichtgetinte man met donker haar, een snor en baard. Hij wordt geschat tussen de 25 en 40 jaar oud en droeg een korte donkere pufferjas met capuchon, mogelijk van het merk The North Face. De man verplaatst zich vooral op de fiets en sloeg voornamelijk toe tijdens uitgaansmomenten in de nacht of vroege ochtend.