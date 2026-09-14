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Delftse Man (19) aangehouden na verdenking rond aanrandingen en mishandelingen

Delftse Man (19) aangehouden na verdenking rond aanrandingen en mishandelingen

Crime

Vandaag, 16:11

Een 19-jarige man uit Delft is in de nacht van zondag op maandag aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De politie onderzoekt of hij betrokken is bij een reeks incidenten in en rond de Delftse Hout.

De aanhouding volgt op een nieuw incident in Den Hoorn. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd daar een vrouw op de Harnaskade van haar fiets geslagen, waarna een man haar probeerde aan te randen. Surveillerende agenten zagen afgelopen nacht in dezelfde omgeving een man met een vergelijkend signalement en hielden hem aan.

Meerdere incidenten

In juli vonden in de Delftse Hout al twee aanrandingen met geweld plaats. Ook werden op 2 september twee vrouwen mishandeld, waarbij ze van hun fiets werden geslagen of bijna werden geduwd. De politie onderzoekt of de incidenten met elkaar te maken hebben.

Of de aangehouden man ook bij de eerdere incidenten betrokken is, moet uit het onderzoek blijken. De politie blijft daarom op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord in of rond de Delftse Hout.

Door Redactie Hart van Nederland

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