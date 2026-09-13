Na aanrandingen adviseert Delftse burgemeester om samen te fietsen

De politie onderzoekt vier incidenten waarbij vrouwen de afgelopen maanden zijn aangerand, mishandeld of bijna van hun fiets zijn geduwd in de Delftse Hout. Twee vrouwen werden in juli van hun fiets geduwd en vervolgens aangerand. Burgemeester Alexander Pechtold adviseert mensen vanwege de incidenten om voorlopig samen te fietsen, meldt Omroep Delft.

Of de vier zaken met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. Omdat ze in een relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, onderzoekt de politie of er een verband is. Ook wordt extra toezicht gehouden in het gebied.

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Van fiets geduwd en aangerand

Het eerste incident gebeurde in de nacht van 9 op 10 juli rond 01.00 uur. Een vrouw werd op de Korftlaan van haar fiets geduwd en aangerand. Zes dagen later gebeurde rond hetzelfde tijdstip iets soortgelijks met een andere vrouw op het Sint-Jorispad.

In de nacht van 1 op 2 september ging het opnieuw mis. Rond 02.00 uur werd een vrouw bij het Sint-Jorispad langs de A13 mishandeld en van haar fiets geslagen. Ongeveer drie kwartier later werd op de Tweemolentjeskade bijna een andere vrouw van haar fiets geduwd.

Signalement Voor de incidenten van 2 september heeft de politie een signalement van een verdachte. Het gaat om een man die tussen de 20 en 25 jaar oud wordt geschat en ongeveer 1,75 tot 1,80 meter lang is. Hij heeft volgens de politie een donkere huidskleur, kort zwart haar en een slank postuur. De man reed op een fiets. Het signalement komt gedeeltelijk overeen met dat van de verdachte bij de incidenten in juli.

Zorgen om veiligheid

Pechtold begrijpt dat inwoners en gebruikers van de Delftse Hout zich zorgen maken over hun veiligheid. De burgemeester roept mensen op verdachte situaties bij de politie te melden. Hij zegt tegen de omroep dat hij hoopt dat de getuigenoproep leidt tot een arrestatie en hij wenst slachtoffers en hun directe omgeving veel sterkte.