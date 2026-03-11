Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Helft van de vrouwen voelt zich soms onveilig in ov

Panel

Gisteren, 22:40

Link gekopieerd

Een flink deel van de reizigers voelt zich niet altijd veilig in het openbaar vervoer. Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.397 respondenten blijkt dat 42 procent van de ov-gebruikers zich geregeld (18 procent) of soms (24 procent) onveilig voelt in trein, bus of tram.

Vooral vrouwen ervaren dat gevoel vaker. Van hen zegt 49 procent zich geregeld of soms onveilig te voelen in het openbaar vervoer. Bij mannen ligt dat lager: 36 procent.

Voelt u zich weleens onveilig in het ov?

Alle ov-gebruikers

Vrouwelijke ov-gebruikers

Mannelijke ov-gebruikers

Geregeld

18%

21%

15%

Soms

24%

28%

20%

Een enkele keer

24%

27%

22%

Nooit

34%

24%

43%

Veiligheid van reizigers

Woensdag werd in de Tweede Kamer gesproken met ervaringsdeskundigen en organisaties over overlast en sociaal ongewenst gedrag in het openbaar vervoer. Daarbij ging ook aandacht uit naar de veiligheid van reizigers bij stations en haltes, met extra focus op vrouwen.

Onder meer werd gesproken over onderzoek uit 2024 van Pointer en het AD waaruit zou blijken dat 82 procent van de deelnemers aan dat onderzoek zich onveilig zou voelen in het openbaar vervoer. Dit was echter, in tegenstelling tot het onderzoek van het Hart van Nederland Panel, geen representatief onderzoek. Die enquête stond open voor iedereen die wilde deelnemen en zover Hart van Nederland kan achterhalen konden mensen in principe zelfs meerdere keren meedoen. Ook werd mensen expliciet door oproepen van Pointer en AD gevraagd mee te doen wanneer ze zich op plekken onveilig voelden.

Dat betekent dat het werkelijke cijfer van gevoel van onveiligheid in het openbaar vervoer dus waarschijnlijk lager ligt dan uit het onderzoek van Pointer en AD zou blijken en in de Tweede Kamer is besproken, maar toont het alsnog een significant verschil in veiligheidsgevoel tussen vrouwen en mannen.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Politiek wil veiligheid in ov verbeteren

Volgens staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat moet veiligheid in het ov vanzelfsprekend zijn. "Je moet je veilig voelen in het OV en op stations - als reiziger en medewerker. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is helaas niet overal en altijd het geval. Zeker niet voor meisjes en vrouwen, en ook niet in de avonduren", laat ze weten aan Hart van Nederland.

Ook medewerkers van vervoersbedrijven krijgen vaker te maken met bedreigingen. "Ook zien we dat OV-medewerkers vaker fysiek en verbaal bedreigd worden", zegt Bertram.

Het kabinet werkt daarom aan nieuwe maatregelen. Zo moeten ov-boa's meer mogelijkheden krijgen om overlastgevers aan te pakken en beter te kunnen identificeren. Ook wil het kabinet dat politie en vervoerders intensiever samenwerken.

Daarnaast lopen er al maatregelen. NS heeft toestemming gekregen om ov-boa's uit te rusten met een wapenstok. Ook is er 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om de veiligheid op stations te verbeteren. Hoofdconducteurs bij NS krijgen dit jaar bodycams, waarvoor 12 miljoen euro subsidie is verstrekt.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dorpsbewoners Ulicoten klagen over verslechterd openbaar vervoer
Dorpsbewoners Ulicoten klagen over verslechterd openbaar vervoer
'Meeste bushaltes niet toegankelijk voor mensen met beperking'
'Meeste bushaltes niet toegankelijk voor mensen met beperking'
Problemen met busvervoer Utrecht stapelen zich op: 'Bus rijdt mij voorbij'
Problemen met busvervoer Utrecht stapelen zich op: 'Bus rijdt mij voorbij'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.