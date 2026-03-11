Helft van de vrouwen voelt zich soms onveilig in ov

Een flink deel van de reizigers voelt zich niet altijd veilig in het openbaar vervoer. Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.397 respondenten blijkt dat 42 procent van de ov-gebruikers zich geregeld (18 procent) of soms (24 procent) onveilig voelt in trein, bus of tram.

Vooral vrouwen ervaren dat gevoel vaker. Van hen zegt 49 procent zich geregeld of soms onveilig te voelen in het openbaar vervoer. Bij mannen ligt dat lager: 36 procent.

Voelt u zich weleens onveilig in het ov? Alle ov-gebruikers Vrouwelijke ov-gebruikers Mannelijke ov-gebruikers Geregeld 18% 21% 15% Soms 24% 28% 20% Een enkele keer 24% 27% 22% Nooit 34% 24% 43%

Veiligheid van reizigers

Woensdag werd in de Tweede Kamer gesproken met ervaringsdeskundigen en organisaties over overlast en sociaal ongewenst gedrag in het openbaar vervoer. Daarbij ging ook aandacht uit naar de veiligheid van reizigers bij stations en haltes, met extra focus op vrouwen.

Onder meer werd gesproken over onderzoek uit 2024 van Pointer en het AD waaruit zou blijken dat 82 procent van de deelnemers aan dat onderzoek zich onveilig zou voelen in het openbaar vervoer. Dit was echter, in tegenstelling tot het onderzoek van het Hart van Nederland Panel, geen representatief onderzoek. Die enquête stond open voor iedereen die wilde deelnemen en zover Hart van Nederland kan achterhalen konden mensen in principe zelfs meerdere keren meedoen. Ook werd mensen expliciet door oproepen van Pointer en AD gevraagd mee te doen wanneer ze zich op plekken onveilig voelden.

Dat betekent dat het werkelijke cijfer van gevoel van onveiligheid in het openbaar vervoer dus waarschijnlijk lager ligt dan uit het onderzoek van Pointer en AD zou blijken en in de Tweede Kamer is besproken, maar toont het alsnog een significant verschil in veiligheidsgevoel tussen vrouwen en mannen.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Politiek wil veiligheid in ov verbeteren

Volgens staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat moet veiligheid in het ov vanzelfsprekend zijn. "Je moet je veilig voelen in het OV en op stations - als reiziger en medewerker. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is helaas niet overal en altijd het geval. Zeker niet voor meisjes en vrouwen, en ook niet in de avonduren", laat ze weten aan Hart van Nederland.

Ook medewerkers van vervoersbedrijven krijgen vaker te maken met bedreigingen. "Ook zien we dat OV-medewerkers vaker fysiek en verbaal bedreigd worden", zegt Bertram.

Het kabinet werkt daarom aan nieuwe maatregelen. Zo moeten ov-boa's meer mogelijkheden krijgen om overlastgevers aan te pakken en beter te kunnen identificeren. Ook wil het kabinet dat politie en vervoerders intensiever samenwerken.

Daarnaast lopen er al maatregelen. NS heeft toestemming gekregen om ov-boa's uit te rusten met een wapenstok. Ook is er 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om de veiligheid op stations te verbeteren. Hoofdconducteurs bij NS krijgen dit jaar bodycams, waarvoor 12 miljoen euro subsidie is verstrekt.