Problemen met busvervoer Utrecht stapelen zich op: 'Bus rijdt mij voorbij'

Bussen die niet rijden, chauffeurs die door stress ziek thuiszitten en passagiers die gefrustreerd achterblijven bij de halte omdat de bus wéér te laat is. Sinds 15 december is het Utrechtse busvervoer in handen van vervoerders Transdev en Keolis, maar dat gaat allesbehalve van een leien dakje. De provincie Utrecht gaat de bedrijven zelfs boetes opleggen, omdat zij hun eerder gemaakte beloftes niet nakomen.

Al vanaf de eerste dag vielen ritten uit of liepen ze flinke vertraging op. Daarnaast kampen de bedrijven met een tekort aan chauffeurs, wat leidt tot onderbezetting en een hoge werkdruk bij de chauffeurs die wel achter het stuur zitten.

Door de vertragingen neemt ook het aantal agressieve passagiers toe. Dit alles heeft ertoe geleid dat volgens vakbond CNV inmiddels een kwart van de chauffeurs ziek thuis zit, voornamelijk met stressklachten. Transdev noemt geen aantallen, maar zegt wel dat het ziekteverzuim in Utrecht hoger ligt dan in de rest van het land.

'Bus rijdt mij gewoon voorbij'

Voor iedereen is een bus die te laat is of uitvalt vervelend, maar voor sommigen is het busvervoer ronduit essentieel. Marko Molenaar uit Zeist is blind en volledig afhankelijk van de bus om naar zijn werk of vrienden te gaan. "Bussen vallen sinds december zomaar uit of komen veel te laat", vertelt Marko. "Ik heb deze week iedere dag thuis gewerkt, omdat het te onvoorspelbaar is om met de bus naar mijn werk te gaan."

Naast problemen met de communicatie over uitval en vertraging zijn nieuwe chauffeurs en bussen volgens Marko onvoldoende getraind in het omgaan met passagiers met een beperking. "Wanneer chauffeurs een wachtende, blinde passagier zien staan, moeten zij stoppen en zeggen welke buslijn ze rijden", legt hij uit. "Ik heb al meerdere keren meegemaakt dat bussen me gewoon voorbijrijden. Ik weet dan niet of ik mijn bus gemist heb, want ik weet niet welke bus me zojuist voorbijreed."

Boetes

De problemen zijn bekend bij de provincie Utrecht. Dat sinds december nieuwe vervoerders verantwoordelijk zijn, komt doordat de concessie vorig jaar afliep. Meerdere bedrijven schreven zich in, maar Transdev deed het beste voorstel. Wat destijds werd beloofd, blijkt nu niet te worden waargemaakt. "De provincie heeft beide vervoersbedrijven, Transdev en Keolis, aangekondigd boetes op te leggen vanwege een niet volledig uitgevoerde dienstregeling en het niet nakomen van andere afspraken in de concessie", zegt woordvoerder Jelmer Geerds van de provincie Utrecht. "De hoogte hiervan wordt momenteel bepaald, waarbij wordt gekeken naar onder meer het aantal uitgevallen en vertraagde ritten."

Reactie Transdev Transdev erkent dat de start van het busvervoer in Utrecht slecht is verlopen en zegt de problemen uit recente berichtgeving te herkennen. Het bedrijf biedt reizigers en medewerkers excuses aan en heeft hen inmiddels geïnformeerd over de oorzaken. Vanaf maandag zet Transdev een eerste stap om de situatie te verbeteren met een aangepast dienstenpakket. Dat moet zorgen voor meer rust en duidelijkheid. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een volledig nieuwe dienstregeling.

Ondanks deze maatregelen is de verwachting dat de dienstregeling pas tegen de zomer naar behoren zal verlopen.