Dorpsbewoners Ulicoten klagen over verslechterd openbaar vervoer

Afgelopen zomer is de vaste busverbinding in het Brabantse dorp Ulicoten verdwenen vanwege bezuinigingen. Daardoor is de bereikbaarheid van het dorp aanzienlijk verslechterd. Tijdens de spits rijdt er nu een klein busje, maar volgens inwoners biedt dat geen oplossing. Dorpsbewoners moeten vaker overstappen en verschillende bussen rijden regelmatig niet of hebben vertraging.

De dochter van Marcel is na haar stage meerdere keren gestrand. Ook gemeenteraadslid Jannes Kuster maakt zich zorgen. "Dat dit gebeurt in een dorp dat al kwetsbaar is door het wegvallen van allerlei voorzieningen, baart mij ernstige zorgen," zegt hij.

Marcel noemt de situatie bizar. "Het openbaar vervoer is hier inmiddels echt een probleem. De bussen rijden alleen tijdens de spits en de tijden sluiten niet aan op de bussen waarop moet worden overgestapt," vertelt hij aan Hart van Nederland. "Mijn dochter kan soms niet eens naar school of stage komen, of weer terug naar huis."

Ingewikkeld

Ook gemeenteraadslid Jannes Kuster van Fractie Ulicoten herkent de klachten. "Afgelopen zomer is de vaste busverbinding in Ulicoten verdwenen. Als alternatief pendelt er tijdens de spits op werkdagen een klein busje tussen Ulicoten en Chaam en is er Bravoflex beschikbaar. Dat betekent een extra overstap als je richting Breda reist, en zelfs twee als je richting Tilburg moet. Die extra overstappen maken het ingewikkeld, zeker omdat bussen regelmatig uitvallen of vertraging hebben en de overstaptijd zeer beperkt is."

Provincie ziet geen problemen

De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het busvervoer, maar een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten de signalen niet te herkennen. "Er is geen buslijn wegbezuinigd. Een buslijn is anders ingericht, omdat dat voor veel meer reizigers ongeveer vijftig keer zoveel een kortere reistijd oplevert." Lijn 175 (Ulicoten–Chaam) vervoert gemiddeld tussen de tien en twintig reizigers per dag.