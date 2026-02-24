'Meeste bushaltes niet toegankelijk voor mensen met beperking'

Slechts een kwart van de bushaltes is toegankelijk voor mensen met een rolstoel of voor mensen die slechtziend zijn. Vooral mensen met een visuele beperking hebben het lastig. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost en de regionale omroepen, samen met DOVA, een samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten.

Nederland is hier in 2024 al op gewezen door de Verenigde Naties (VN). De VN maakten zich toen zorgen over de mensenrechten van mensen met een beperking. Nederland houdt zich volgens de organisatie niet aan het VN-verdrag Handicap, waarin regels staan om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Niet alleen veel bushaltes zijn ontoegankelijk. Eerder vertelde rolstoelgebruiker Annemarie aan Hart van Nederland dat zij zich in de steek gelaten voelt op treinstations, bijvoorbeeld door kapotte liften:

2:19 Kapotte liften op stations sluiten rolstoelgebruikers buiten

Jenny Goldschmidt, hoogleraar mensenrechten, laat aan RTV Oost weten dat Nederland zich nog steeds niet aan de afspraken van het VN-verdrag houdt. "Het openbaar vervoer is een middel om mee te kunnen doen. Mensen hebben recht op sport, sociale contacten en een baan." De groep mensen die hierdoor wordt getroffen, is aangewezen op alternatieve vervoersmiddelen. Die zijn vaak flink duurder.

Zorgwekkend laag

De Oogvereniging noemt de percentages "zorgwekkend laag". Volgens de organisatie zou iedereen gelijke kansen moeten hebben. Daarom pleit zij voor investeringen in een toegankelijke infrastructuur.

Ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties maken zich grote zorgen over de ontoegankelijkheid van het busvervoer. Dat heeft volgens hen ook mentale gevolgen. Zo meldt een woordvoerder van belangenorganisatie Ieder(in) aan de regionale omroep dat mensen met een beperking in een isolement raken en dat hun sociale leven onder druk staat.