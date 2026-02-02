Zieke Novée (5) zonder vervoer na diefstal rolstoelbus: 'Wereld stort in'

De ouders van de 5-jarige Novée zijn diep geschokt na de diefstal van een speciale rolstoelbus die onmisbaar is voor hun dochter. In de nacht van zondag op maandag werd de bus gestolen vanaf een gehandicaptenparkeerplaats voor hun woning, in de omgeving van park Gravenrode in het Limburgse Landgraaf. Het voertuig was speciaal aangepast voor het meisje, dat het Pitt-Hopkins syndroom heeft.

Het gaat om een donkerblauwe Mercedes Sprinter uit 2017, met kenteken V-301-FK. Op camerabeelden is te zien dat de daders rond 02.05 uur met de bus wegrijden. In het voertuig bevinden zich nog de rolstoel van Novée en haar aangepaste kinderwagen.

'Wereld stort in'

De diefstal komt hard aan bij het gezin. Moeder Gallyon Meulenberg vertelt tegen een correspondent ter plaatse hoe groot de impact is. "Je wereld stort in als je ziet dat de bus weg is. Ook haar eerste rolstoel zit erin. Het voelt heel pijnlijk dat iemand in staat is om dat mee te nemen."

Door het Pitt-Hopkins syndroom, een aangeboren aandoening die invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen, heeft Novée onder andere problemen met lopen. De rolstoelbus is daarom ongeveer anderhalf jaar geleden aangeschaft via een crowdfundingactie. Het verlies heeft niet alleen grote praktische gevolgen, maar ook een emotionele impact. "Het is meer dan alleen een bus. Het zijn haar benen."

Camerabeelden van de diefstal

Vader Ramon Meulenberg vertelt tegen de correspondent dat het gezin al voorzorgsmaatregelen had genomen. "Er hing al een camera die gericht stond op de bus. Op beelden zie je twee jongens voorbijlopen en daarna zie je de bus wegrijden. De jongens hadden een jas met capuchon op."

De politie heeft de zaak in onderzoek, laat een woordvoerder van de politie weten aan Hart van Nederland. "We zien nog geen aanknopingspunten waar de bus kan zijn", aldus de woordvoerder. Mensen die iets verdachts hebben gezien of informatie hebben over de verblijfplaats van de bus, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.