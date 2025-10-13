Milan (24) spaart na dwarslaesie maanden voor rolstoelbus, na drie weken al gestolen

De 24-jarige Milan viel een jaar geleden uit een boom en zit sindsdien met een dwarslaesie in een rolstoel. Zijn familie startte een inzamelingsactie voor een rolstoelbus, en medio september kwam die er eindelijk. Zaterdag, nog geen maand later, is de bus van Milans oprit gestolen.

Voor Milan was het jarenlang een soort sport: in de bossen en op de hei bij Bussum bomen beklimmen. Op 23 juli 2024 gaat het mis wanneer hij in zijn favoriete boom klimt. Een tak breekt af en Milan valt zo’n 6 tot 8 meter naar beneden. In het ziekenhuis blijkt dat hij een dwarslaesie heeft. Wat volgt is een maandenlang revalidatieproces.

Terwijl hij leert omgaan met een leven in een rolstoel, zamelt zijn familie geld in voor een rolstoelbus. “Hij wilde niet afhankelijk zijn van een vervoersbedrijf”, vertelt zijn moeder Ingrid. “Die rolstoelbus betekende dat hij een deel van zijn vrijheid terugkreeg.”

Rolstoelbus

Het gezin moest lang zoeken én sparen voor de ideale bus. "Het ging er niet alleen om wat voor bus het was en dat die aan mijn eisen voldeed", vertelt Milan tegen Hart van Nederland. "Er moesten ook aanpassingen gedaan worden, zodat ik de bus uiteindelijk zelf kan gaan rijden."

Op 17 september is het dan zover: zijn gloednieuwe, donkerblauwe bus staat op de oprit. Maar nog geen maand later, op 11 oktober, wordt dit nieuwe stukje vrijheid van Milan afgepakt. Zijn bus wordt gestolen, recht voor zijn woning.

Diefstal

"Ik kwam beneden en keek naar de oprit", vertelt Milan verder. "Toen ik zag dat mijn nieuwe bus daar niet stond, ga je van alles bedenken, maar niet dat hij gestolen is. Ik heb aan mijn moeder, mijn broer en zelfs mijn buren gevraagd of zij de bus toevallig geleend hadden."

Een oproep om uit te kijken naar de gestolen rolstoelbus. Beeld: Hart van Nederland

De buurvrouw van Milan heeft een videodeurbel, die alleen beeld opneemt bij beweging. Daardoor weten ze dat de bus tussen 06.00 en 08.00 uur moet zijn gestolen. "Je zou denken dat iemand iets gezien zou hebben als een bus van een gehandicaptenparkeerplaats wordt gestolen", zegt moeder Ingrid. "We hebben pech dat het zaterdag was, waarschijnlijk lagen veel mensen nog te slapen."

Het gezin heeft aangifte gedaan en roept iedereen die iets gezien heeft op zich te melden. Ook verspreiden ze foto's van de gestolen bus, in de hoop dat hij ergens teruggevonden wordt.