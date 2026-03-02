CBS: onveiligheidsgevoel stijgt fors, vooral jonge vrouwen bang

Met persoonlijke alarmen over straat, rennend naar huis of toch maar een zelfverdediging cursus volgen: steeds meer mensen geven aan zich onveilig te voelen. Dat meldt het Centraal Bureau van Statistieken (CBS) op basis van de veiligheidsmonitor 2025.

Het nieuws wordt de afgelopen jaren gedomineerd met berichten over gijzelingen, moorden en verkrachtingen op straat. De onveiligheidsgevoelens zijn de laatste jaren weer gestegen.

Na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude besloot René Vuijst uit Naarden SOS-fluitjes te maken die voor meer veiligheid bij vrouwen moet gaan zorgen. Hij maakt ze zelf en geeft ze gratis weg, in de video hieronder legt hij uit waarom hij dit doet:

1:56 René maakt SOS-fluitjes voor veiligere straten

Terwijl de afgelopen twintig jaar juist de cijfers daalden, kijken we nu weer tegen een piek aan. In 2025 zei 37 procent van de mensen zich onveilig te voelen, terwijl dit in 2019 nog 33 procent was.

Ook in eigen buurt voelen mensen zich steeds vaker onveilig: in 2019 was dit 13,7 procent en in 2025 steeg het percentage naar ongeveer 17 procent.

Groot verschil tussen jonge vrouwen en mannen

60 procent van vrouwen tussen de 15 tot 25 jaar voelt zich in het algemeen onveilig. Dit is ruim twee keer zo hoog als bij de jonge mannen, van wie 27 procent aangeeft zich onveilig te voelen. Sinds 2021 zijn deze cijfers nauwelijks veranderd.

Onder mannen tussen de 25 en 45 jaar ervaart ruim 30 procent een gevoel van onveiligheid. Deze indruk is sinds 2021 vooral bij de vrouwen tussen 25 jaar en ouder flink toegenomen.

Onveiligheidsgevoel het grootst bij stedelingen

Voornamelijk stedelingen hebben de indruk van onveiligheid. In het Amsterdamse Centrum-Burgwallen heeft 59 procent een onveilig gevoel, in het Rotterdamse basisteam Centrum is dit 57 procent en 54 procent in Utrecht-Centrum. In Twente zijn de cijfers het laagst. Daar is een percentage van ongeveer 20 procent.