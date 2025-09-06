Terug

‘Dolle Mina is watching you’: actiegroep voert actie in meerdere steden

Demonstratie

Vandaag, 10:58

De Dolle Mina’s zijn zaterdagochtend vroeg in verschillende Nederlandse steden de straat op gegaan. De actiegroep liet leuzen en logo’s achter om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat, zegt een woordvoerster. Zelf was zij in Amsterdam met zo’n vijftig actievoerders onderweg.

Met krijt schreven de actievoerders teksten als "De nacht is ook van ons" en "Dolle Mina is watching you". Daarmee willen ze een signaal afgeven tegen geweld en intimidatie van vrouwen.

Misdrijven

De protestactie volgt op een reeks incidenten, waaronder het dodelijke geweld tegen de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Volgens de woordvoerster laat ook een eerdere actie, waarbij vrouwen werden lastiggevallen door mannen, zien dat dit soort acties hard nodig zijn. Bij die protesten kwamen meerdere meldingen van seksuele intimidatie binnen.

De Dolle Mina’s willen de komende dagen op meer plekken in Nederland hun leuzen achterlaten, waaronder in Den Haag, Utrecht en Groningen.

ANP

