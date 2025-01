Na 55 jaar zijn de Dolle Mina’s opnieuw in actie voor gelijke rechten

Donderdag was het precies 55 jaar geleden dat de Dolle Mina’s hun eerste actie hielden. Op 23 januari 1970 bestormden ze kasteel Nijenrode, destijds alleen toegankelijk voor mannen, en verbrandden daarna een korset bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker. Een symbolische daad tegen beperkende rolpatronen. Nu, meer dan een halve eeuw later, herhaalden zij deze actie om te laten zien dat de strijd voor gelijkheid nog altijd voortduurt.

Volgens Dunya Verwey is de strijd voor gelijkheid zeker nog niet voorbij. "Ik was erbij, 55 jaar geleden, toen we actie voerden bij kasteel Nijenrode tegen het verbod op vrouwen om daar te studeren", vertelt ze aan Hart van Nederland. Ondanks tegenwerking wisten zij en andere activisten hun manifest te presenteren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Diezelfde dag staken zij een korset in brand bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker, een symbool tegen beperkende rolpatronen. "We voelden een diepe onvrede over de mannelijke dominantie in de samenleving. Abortus wilden we destijds al uit het wetboek van strafrecht krijgen."

Op 23 januari 1970 verbranden leden van de actiegroep Dolle Mina voor het standbeeld van Wilhelmina Drucker, beeld: ANP

Verwey is trots op de impact van Dolle Mina, maar waarschuwt dat waakzaamheid nodig blijft. Reden voor haar om opnieuw op de barricade te gaan. "De recente inperking van abortusrechten in de VS laat zien dat onze vrijheden niet vanzelfsprekend zijn. De strijd is nooit gestreden."

De actie van donderdag is tot stand gekomen in samenwerking met Claudette van Trikt (Mina van het eerste uur) en Sia Hermanides (feministe van de Derde golf).