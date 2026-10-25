Bijna helft vrouwen voelt zich onveiliger door wintertijd, bijna derde mannen

Nu de wintertijd is ingegaan en het 's avonds eerder donker wordt, voelen veel Nederlanders zich minder veilig op straat. Vooral vrouwen hebben daar last van. Bijna de helft van hen (48 procent) voelt zich onveiliger als het eerder donker wordt, blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. Veel vrouwen passen daarom hun gedrag aan zodra ze in het donker naar buiten gaan.

Van alle ondervraagden zegt 34 procent zich minder veilig te voelen door het eerder invallen van de duisternis. Voor 64 procent heeft het geen invloed op het veiligheidsgevoel. Bij vrouwen ligt dat anders: bijna de helft (48 procent) voelt zich minder veilig, terwijl 50 procent aangeeft geen verschil te merken.

Vrouwen vermijden vaker bepaalde straten

Het gevoel van onveiligheid heeft ook invloed op het gedrag van Nederlanders. Zo zegt ruim de helft van de vrouwen (54 procent) bepaalde straten, plekken of routes te vermijden. Bij mannen is dat 30 procent.

Ook zorgt 56 procent van de vrouwen ervoor dat hun telefoon voldoende is opgeladen om bereikbaar te blijven. Daarnaast gaat 36 procent minder vaak alleen naar buiten of zorgt ervoor dat iemand meegaat. Evenveel vrouwen laten iemand weten waar ze zijn of delen hun locatie via hun telefoon.

Bij mannen liggen die percentages een stuk lager. Slechts 9 procent gaat minder vaak alleen naar buiten, terwijl 13 procent iemand laat weten waar ze zijn of hun locatie deelt.

De dood van Hajar (29) uit Amsterdam heeft invloed op het veiligheidsgevoel van vrouwen.

Wapens en pepperspray

Sommige Nederlanders nemen zelfs spullen mee om zichzelf te beschermen. Zo heeft 11 procent van de vrouwen iets bij zich om alarm te kunnen slaan, zoals een alarmsleutelhanger of fluitje. Bij mannen is dat 3 procent.

Opvallend is dat mannen iets vaker dan vrouwen aangeven een wapen, zoals een mes, mee te nemen om zichzelf te beschermen: 5 tegenover 3 procent. Pepperspray wordt door zowel 5 procent van de mannen als 5 procent van de vrouwen meegenomen.