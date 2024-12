Tiener Joey nog altijd in coma na explosie Purmerend

De 16-jarige Joey uit Purmerend ligt in coma in het Brandwondencentrum in Beverwijk, meldt RTL Nieuws. Ruim een week geleden werd zijn huis aan de Maasstraat in Purmerend doelwit van een explosie. Joey rende in paniek van de zolder van het huis, waar hij slaapt, door de vlammen heen naar buiten en strijdt nu voor zijn leven.

Het is zondag 15 december als de Maasstraat in Purmerend rond 4.00 's nachts wordt opgeschrikt door een knal. Het huis waar Joey met zijn moeder Nathalie woont, staat in brand. De politie liet Hart van Nederland weten dat bij de explosie zwaar vuurwerk met een brandversneller zou zijn gebruikt.

Wraakactie

De jongste zoon van het gezin lijkt slachtoffer van een uit de hand gelopen conflict. "Als er iemand niks mee te maken had, dan was het Joey", zegt zijn tante Natasja. Het lijkt er op dat de explosie uit wraak af is laten gaan in het huis van de familie. Volgens de politie gaat het om een "latere vergeldingsactie".