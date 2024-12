Politie krijgt tien tips binnen over explosie Purmerend

De politie heeft tot nu toe tien tips ontvangen over de explosie in Purmerend, die zondagochtend vroeg plaatsvond. Dat is bekendgemaakt in het regionale opsporingsprogramma Bureau NH, een samenwerking tussen de politie en de regionale omroep.

Volgens de politie is er vermoedelijk sprake van opzet. De explosie zou zijn veroorzaakt door zwaar vuurwerk, mogelijk in combinatie met brandversnellers.

Vijf woningen onbewoonbaar

Bij de explosie aan de Maasstraat raakte een persoon zwaargewond. Daarnaast zijn vijf woningen voorlopig onbewoonbaar verklaard. Om de veiligheid te vergroten, heeft de gemeente dinsdag bewakingscamera's in de straat geplaatst.

Hart van Nederland/ANP