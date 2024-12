Dit weten we nu over de zware explosie in Purmerend: politie vraagt om camerabeelden

In de vroege zondagochtend rond 04.10 uur heeft een explosie een rijtjeshuis aan de Maasstraat in Purmerend verwoest. Bij de daaropvolgende brand is een persoon zwaargewond geraakt, en zijn vijf anderen door ambulancepersoneel nagekeken. Lees in dit artikel wat we nu weten over dit incident.

Door de enorme klap ontstond een grote brand, die oversloeg naar twee naastgelegen woningen. Het rijtje van zes huizen is volledig ontruimd, meldt de brandweer. Het zwaargewonde slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht, de vijf andere gewonden hoefden niet naar het ziekenhuis.

'Gaslek niet de oorzaak'

De straat is afgezet en de politie doet forensisch onderzoek om de oorzaak van de explosie te achterhalen. Het is nog onduidelijk of de explosie zondagochtend vroeg in of bij een rijtjeshuis in Purmerend het gevolg was van een misdrijf. De oorzaak is nog onbekend, zegt een politiewoordvoerder. "We zijn volop bezig met het onderzoek." De politie houdt volgens de woordvoerder rekening met alle scenario's, en vraagt mensen om relevante camerabeelden uit de omgeving van de Maasstraat tussen 03.00 uur en 05.30 uur te delen. Een woordvoerder van de brandweer zei eerder zondag tegen NH Nieuws dat een gaslek is uitgesloten als oorzaak van de explosie.

Op beelden is te zien hoe vlammen uit het dak sloegen na de explosie. De brand ontstond vermoedelijk op de begane grond, maar of die in of buiten de woning was, kan de brandweerwoordvoerder niet zeggen. Het nablussen is inmiddels afgerond, maar volgens de politie kan het onderzoek door de complexiteit van de situatie nog geruime tijd duren. “Dat kan zeker bij een brand veel tijd kosten,” aldus de politiewoordvoerder.

'Impact groot'

Burgemeester van Purmerend Ellen van Selm zegt dat de impact van de explosie en brand groot is. De burgemeester was zondagochtend op de locatie om met bewoners en hulpverleners te praten, staat in een verklaring op de website van de gemeente. "Mijn hart gaat uit naar slachtoffers, omwonenden en betrokkenen. De impact van deze gebeurtenis is groot", aldus de burgemeester in de verklaring.

De zes door de explosie en brand getroffen woningen zijn ontruimd, waarvan er vijf voorlopig onbewoonbaar zijn. Bewoners worden opgevangen in de buurt of zoeken tijdelijk onderdak bij familie. Ook de stadsverwarming in de omgeving werd getroffen: ongeveer tachtig woningen zitten daardoor zonder warmte, aan grote delen van de Maasstraat, IJsselstraat, Lekstraat, Van Balenstraat, Van Goor Hinloopenstraat, Waalstraat en Rijnstraat. Stadsverwarming Purmerend verwacht dat alle problemen rond 20.00 uur zijn opgelost. Bewoners die nu geen verwarming hebben, kunnen terecht in sporthal De Beuk.