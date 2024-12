Gewonden bij explosie en woningbrand Purmerend

In een rijtjeshuis aan de Maasstraat in Purmerend is zondagochtend rond 04.15 uur na een explosie brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer. Het vuur sloeg over naar de twee naastgelegen woningen. Het rijtje van zes woningen is ontruimd. Een persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, vijf anderen zijn door ambulancepersoneel nagekeken.

De bewoners van de ontruimde woningen worden in de buurt opgevangen. De woordvoerder kon niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. De brandweer is bezig met nablussen, daarna kunnen de bewoners van een woning terug naar huis. Met bewoners van de andere vijf woningen wordt overlegd of zij kunnen worden opgevangen bij familie of elders. In een gedeelte van de wijk Overwhere is de stadsverwarming afgesloten.

De straat en het blok zijn afgesloten in verband met het politieonderzoek. De recherche gaat uit van brandstichting en vraagt getuigen zich te melden.

Beeld: HFV/Mizzle Media

ANP