Politie gaat uit van opzet bij explosie in woning Purmerend

De politie gaat uit van opzet bij een explosie die in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 december plaatsvond in een woning aan de Maasstraat in Purmerend. Bij de knal, die rond 04.10 uur plaatsvond, raakte één persoon ernstig gewond. De recherche roept getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert volgens de politie buiten levensgevaar. De exacte oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Op dit moment houdt de recherche alle scenario’s open. Door de enorme klap ontstond een grote brand, die oversloeg naar twee naastgelegen woningen.

'We zijn alles kwijt'

"We zijn alles kwijt", zegt een bewoonster van een aangrenzend huis dat voorlopig onbewoonbaar is verklaard. De vrouw, die anoniem wil blijven, ving het zwaargewonde slachtoffer op. Volgens haar had het slachtoffer ernstige brandwonden. "Ik heb hem opgepakt en onder de douche gezet in het huis ernaast", vertelt ze.

Ze heeft geen idee wat er is gebeurd en kent de bewoners van het huis waar de explosie was niet goed. "We zeiden alleen gedag, verder niet." De vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag wakker van een harde knal. "We waren laat thuis en lagen net te slapen, toen we een luide knal hoorden. Ik keek door het raam en zag verder niks, dus ik dacht het zal wel. Totdat ik de buurvrouw keihard hoorde roepen dat haar zoon vastzat op zolder. Toen ik buiten kwam, zag ik allemaal mensen bellen. Er zat een gat in de voordeur."

Haar eigen woning stond uiteindelijk ook vol rook en ze konden nog net de katten eruit halen. "Daardoor hebben we veel rook ingeademd." De vrouw komt net van de huisarts waar ze zich nog even heeft laten nakijken. Ze verblijft nu bij een familielid. "We zijn al onze spullen kwijt, want zijn in onze pyjama naar buiten gegaan. Ik had ook net alle kerstcadeaus binnen."

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie doet een dringende oproep aan mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Maasstraat. Wie tussen 03.00 en 05.30 uur iets verdachts heeft gezien of beelden heeft, wordt gevraagd contact op te nemen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.