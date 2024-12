Tante van slachtoffer explosie Purmerend: 'Zijn hele lichaam stond in brand'

Purmerend werd zondag opgeschrikt door een explosie. Door het incident strijdt tiener Joey voor zijn leven. Zijn lichaam is bijna volledig verbrand en hij kan niet zelfstandig ademen. De familie is er kapot van. Tante Natasja doet hun verhaal.

Zondagochtend rond 04.10 uur verwoestte een explosie een rijtjeshuis aan de Maasstraat. Bij de daaropvolgende brand raakte Natasja's neefje Joey zwaargewond. Meerdere huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. De politie gaat uit van opzet bij de explosie, en laat aan Hart van Nederland weten dat het zou gaan om vuurwerk met een brandversneller. Ook zouden de verdachten bekenden zijn van de politie.

Hartverscheurend

"Het is vreselijk. Joey is in blinde paniek door het vuur gerend. Bijna zijn hele lichaam stond in brand. Een huizenblok verder is hij onder de douche gezet", vertelt Natasja aan Hart van Nederland. "Hij is aan het vechten voor zijn leven. Als hij uit coma komt, dan moet hij zeker nog een jaar in het ziekenhuis liggen. Hij moet alles opnieuw leren."

Volgens Natasja is het een heel close en warm gezin. "Ze hebben een hoop meegemaakt. Joey is nu aan het leren voor hulpkok en is gek op gamen en hardcore-muziek. Het is een hele lieve jongen met hele mooie blauwe ogen. Ik vind het heel erg confronterend om hem nu zo te zien", vertelt ze emotioneel. "De media en berichten erbij. Het is hartverscheurend. Bid gewoon voor de zestienjarige jongen die het misschien niet overleefd."

