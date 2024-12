Buurtbewoners schrikken wakker van harde knal in Purmerend: 'Dachten dat het oorlog was'

De bewoners van de woningen aan de Maasstraat in Purmerend, waar zondagochtend vroeg een explosie brand veroorzaakte, zijn erg geschrokken. Meerdere huizen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard en een persoon raakte ernstig gewond. "Mijn schoonzoon was wakker en hoorde die knal. Het was zo'n enorme harde knal, hij dacht echt dat het oorlog was", vertelt een vrouw.

Het is een vrij rustige buurt, vertellen meerdere buurtbewoners aan Hart van Nederland. "Mijn kinderen zijn zodanig geschrokken en vragen zich af: willen we hier wel blijven? Maar goed, dit kan overal gebeuren natuurlijk."

De politie gaat uit van opzet bij de explosie. "Echt heel heftig", zegt een buurtbewoner. "Dan vraag je je af: waarom doe je dat? Wat speelt er?" Er wonen "hele normale mensen", zegt een ander. "Een vrouw alleen met haar zoontje."

Maandagavond is er een bewonersbijeenkomst in de Taborkerk en ook is er Slachtofferhulp ingeschakeld.

Brandbom

Het is niet de eerste keer dat er een ontploffing was in de buurt, vertelde een buurtbewoner eerder al aan persbureau ANP. "Ik heb eerder mensen uit een brandend huis gehaald aan de Rijnstraat." Onlangs werd er verderop in de buurt volgens hem een brandbom gegooid.

Voor de beschadigde huizen staan maandag hekken met zwarte schermen. De voordeur van het huis op nummer 13, waar de explosie was, is dichtgetimmerd met houten planken. Ook aan de achterkant van de woning zijn ramen dichtgemaakt, evenals de ruiten van enkele omliggende panden.

