Door explosie getroffen straat Purmerend geen vuurwerkvrije zone

De omgeving van de Maasstraat in Purmerend wordt geen vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling. Een woordvoerster van de Noord-Hollandse gemeente laat weten dat de situatie rond de straat, waar eerder deze maand een explosie was, wel scherp in de gaten wordt gehouden. Daarnaast is er extra toezicht.

Een explosie in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 december verwoestte een rijtjeshuis. Bij de daaropvolgende brand is een persoon zwaargewond geraakt, en zijn vijf anderen door ambulancepersoneel nagekeken. De klap was zo groot dat zes woningen werden ontruimd, waarvan er vijf voorlopig onbewoonbaar zijn.

Verdachten aangehouden

De politie hield donderdag twee mannen aan in het onderzoek naar de ontploffing. Een 20-jarige man uit Purmerend, die was aangehouden voor het voorbereiden van een vergeldingsactie voor de explosie, zit inmiddels niet meer vast. Hij blijft wel verdachte. Hij en een tweede aangehouden man, een 19-jarige uit dezelfde plaats, worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze man wordt verdacht van directe betrokkenheid bij de explosie.

ANP / Hart van Nederland