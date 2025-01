Politie pakt vijftien verdachten op voor aanslagen met explosieven

Bij een grote politieactie zijn er op meerdere plaatsen van het land in totaal vijftien personen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij aanslagen met explosieven in Rotterdam, Zandvoort en Den Haag. De zaken houden "in de meeste gevallen geen verband met elkaar", meldt de politie.

Recent was het wederom raak in Rotterdam, toen en werd geschoten en er een explosief afging op de Franselaan. Beelden daarvan zie je in de video bovenaan.

De politie-eenheden van Rotterdam, Zeeland-West-Brabant, Limburg, Oost-Nederland, Amsterdam en Den Haag werkten mee aan de actie. De verdachten zijn tussen de 14 en 25 jaar oud en komen uit Rotterdam, Delft, Spijkenisse, Capelle aan den IJssel, Hoogvliet, Schiedam, Den Haag en Amsterdam. Ook zijn er een duur horloge, een groot geldbedrag, vuurwapens, een boksbeugel, auto's en dure merkkleding en -schoenen in beslag genomen.

Van het bed gelicht

"We hebben ervoor gekozen om met meerdere eenheden op één dag verdachten uit verschillende onderzoeken aan te houden. Daarmee willen we een duidelijk signaal afgeven aan daders van aanslagen: je komt er niet mee weg", zegt Wim Hoek, portefeuillehouder Excessief Geweld bij de Rotterdamse politie in een bericht.

Sommige verdachten zijn door het arrestatieteam zelfs van hun bed gelicht omdat vooraf de inschatting is gemaakt dat de aanhouding risicovol zou kunnen zijn. "Van je bed worden gelicht door het AT is geen pretje, maar het plaatsen van een explosief is geen licht vergrijp. Het is een gevaarlijk en impactvol delict", aldus Hoek.

Frustrerend

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Vorig jaar kende ons land een recordaantal aanslagen en pogingen daartoe: 1244. Politieonderzoek heeft ervoor gezorgd dat er in hetzelfde jaar ook 531 aanhoudingen werden verricht. "In de meeste gevallen zijn de verdachten uitvoerders, maar het lukt ons in toenemende mate om zicht te krijgen op de lagen erboven: opdrachtgevers en ‘makelaars’ die de opdrachten aan de uitvoerders verstrekken."

Hoewel er successen worden geboekt in de opsporing, is de politie wel gefrustreerd over het gegeven dat het aantal aanslagen juist niet afneemt. Hoek: "We zien een grote bereidheid onder jongeren om dit delict te plegen: voor iedere aanslagpleger die we aanhouden, staan nieuwe klaar."

Hij roept (potentiële) daders op tot inkeer te komen en spreekt ook ouders en verzorgers aan. "‘Ga als ouders met je kind in gesprek. Laten we met zijn allen de norm verstevigen. De golf van aanslagen in ons land is een maatschappelijk probleem, dat zullen we ook als maatschappij – dus met elkaar – moeten oplossen."

Hart van Nederland/ANP