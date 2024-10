Ontvoerde 17 dagen oude Franse baby Santiago en ouders teruggevonden in Amsterdam

Heel Frankrijk was afgelopen dagen in de ban van de ontvoering van Santiago. De 17 dagen oude Franse baby werd door zijn ouders Cristina N. (25), Kevin D. (23) ontvoerd uit een Frans ziekenhuis. Vrijdagavond zijn de ouders opgepakt in Amsterdam en is Santiago nog in leven. Dit bevestigt een woordvoerder van de politie na berichten in Franse media.

Meer informatie over de plek waar ze gevonden zijn en in welke omstandigheden, kon de politie nog niet zeggen. Volgens Franse media zaten ze in een hotel in Amsterdam. De gezondheidstoestand van het kind wordt omschreven als "goed", volgens een bron dicht bij de zaak. Tegen de ouders waren internationale aanhoudingsbevelen uitgevaardigd.

8 weken te vroeg geboren

Santiago was op 6 oktober te vroeg geboren en lag in een ziekenhuis bij Parijs. Zijn ouders, een 23-jarige man en een 25-jarige vrouw die beiden al een en ander op hun kerfstok hebben, namen hem maandag mee. In de buurt van de Belgische stad Charleroi is daarna hun auto gevonden.

In Frankrijk werden meerdere mensen uit de omgeving van de ouders gearresteerd in verband met de ontvoering. Zij hebben volgens justitie toegegeven dat ze "het koppel en het kind vergezelden toen ze naar België vluchtten" om 's nachts weer terug te keren naar Frankrijk. Een vrouw wordt door justitie beschuldigd van het niet melden van een misdaad.

