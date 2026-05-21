Minderjarige opgepakt na bedreiging joodse school in Amsterdam

Vandaag, 16:56

De politie heeft een minderjarige jongen opgepakt vanwege een telefonische bedreiging richting de joodse school Cheider in Amsterdam-Buitenveldert. Door de dreiging bleef de school donderdag dicht.

Wat de bedreiging precies inhield, wil de politiewoordvoerder donderdagmiddag niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond.

De orthodox-joodse school heeft 150 leerlingen. Er wordt lesgegeven in het basis- en voortgezet onderwijs. Het is nog niet bekend of de lessen vrijdag worden hervat.

Eerdere ontploffingen

De orthodox-joodse school kwam eerder dit jaar ook al in het nieuws. In maart ontplofte er een explosief bij het schoolgebouw. Leerlingen moesten toen eveneens een dag thuisblijven. "De daders zijn gefilmd, maar nog niet opgepakt", zegt een woordvoerder.

Rond dezelfde periode waren er ook incidenten bij een synagoge in Rotterdam en een geplande explosie bij een synagoge in Heemstede. Voor de incidenten rond de synagoges zijn inmiddels drie mensen aangehouden. Of er een verband is met de bedreiging aan de school in Amsterdam, is nog niet bekendgemaakt.

Door ANP

