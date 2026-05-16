FBI koppelt opgepakte pro-Iraanse militieleider aan aanslag in Amsterdam

De Verenigde Staten zeggen een commandant van de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah te hebben opgepakt die mogelijk betrokken was bij de aanslag op de Bank of New York Mellon in Amsterdam. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zou de Irakees Mohammad Al-Saadi een dag na de explosie in maart een propagandavideo van de aanslag online hebben gedeeld.

De FBI spreekt van een grote terreurzaak. "In slechts drie maanden tijd zou Mohammad Al-Saadi leiding hebben gegeven aan achttien terroristische aanslagen in Europa", zegt assistent-directeur James C. Barnacle Jr. in een verklaring van het ministerie van Justitie.

De explosie gebeurde in de nacht van zondag 15 maart op maandag 16 maart bij de ingang van het kantoorpand.

Explosie bij bank

De explosie bij de Bank of New York Mellon vond halverwege maart plaats in Amsterdam. Daarvoor waren er ook al explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. Later volgde nog een explosie bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. Die zaken worden in het Amerikaanse document niet rechtstreeks genoemd.

Volgens The New York Times verschijnt Al-Saadi vrijdag voor de rechtbank in Manhattan. De Verenigde Staten verdenken hem van betrokkenheid bij meerdere terroristische aanslagen in Europa.